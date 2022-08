Más de 5.000 personas vibran en las más 8 horas de música del Summer Sound Festival en Gran Tarajal

Tuineje, 27 agosto de 2022. El municipio de Tuineje celebra su gran éxito en esta nueva edición del Summer Sound Festival en Gran Tarajal. Este sábado ha tenido lugar la vuelta del festival veraniego pos-pandemia. Un festival por el que han pasado más de 5.000 personas durante las 8 horas de música.



Con la llegada del buen tiempo y las ganas de fiesta, el Summer Sound Festival se ha convertido en una de las citas más esperadas de este 2022, no solo reuniendo a todos los habitantes del municipio de Tuineje, sino también de diferentes puntos del archipiélago canario, provocando que se obtuviera un lleno absoluto en lo que respecta a la ocupación turística.



“Estamos muy contentos del resultado que ha tenido la edición del Summer Sound Festival de este año, sin duda alguna la mezcla de concierto y playa es algo que funciona. No solo se trata de un festival sino también de un evento que contribuye a la movilización comercial y económica, que se ha visto reflejado, sin duda, en el aforo completo que se ha dado este año dentro de nuestro municipio” ha declarado la alcaldesa, Esther Hernández.



Este año el pueblo de Gran Tarajal ha podido volver a disfrutar de uno de sus festivales más importantes, el cual ha comenzado con las actuaciones de artistas de la isla, como DJ Naupe, Saylen, Kilian Viera, Juacko y el grupo Mejor con Copas, los cuales dieron paso a las actuaciones de los artistas que fueron cabeza de cartel este año: Bombai y Funambulista. Todas estas actuaciones acompañadas de animación para hacer de este festival algo memorable, en un día en el que la climatología ha sido favorable.



Unas actuaciones que no dejaron indiferente a nadie y que sin duda alguna tuvieron la capacidad de poder reunir a miles de personas en la playa de Gran Tarajal. Lo que demuestra, un año más, el potencial que ofrece el municipio de Tuineje en materia de Festejos.



La concejala de Festejos, Mayka Marrero, ha hecho hincapié en “agradecer a todas las personas que se han acercado este sábado para poder disfrutar de nuestro festival. Un festival que hemos realizado desde esta concejalía con mucho esfuerzo y dedicación para que fuera posible”. Además, ha añadido que “invitar a todos que sigan disfrutando esta Semana de la Juventud que aún no ha acabado y que todavía quedan varias actividades por realizar, así como nuestro esperado Carnaval de Verano, les esperamos”.