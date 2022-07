Rodaje Pelicula americana Catching Dust llega a Fuerteventura de la mano de Volcano Films

Fuerteventura acoge desde el pasado 8 de junio el rodaje del largometraje independiente Catching Dust. El film es la Opera Prima del director Stuart Gatt, quien ha buscado en la Isla el desierto texano de Big Bend, estando protagonizado por Erin Moriarty (The Boys, Captain Fantastic), Jai Courtney (Suicide Squad, Terminator Genisys), Dina Shihabi (Archive 81, Tom Clancy’s Jack Ryan) y Ryan Corr (House of the Dragon, High Ground).