Mayores, sin agua en plena ola de calor. Coalición Canaria denuncia el abandono del Centro de Mayores de Puerto del Rosario

"La mala gestión es evidente, cuando no han solucionado el problema del ascensor, los mayores no tienen quien les abra el centro, y ni siquiera tienen agua con este calor. Llevamos desde diciembre pidiendo a la concejala de Servicios Sociales que resuelva estos asuntos", lamentó la portavoz de CC, María Franco



En plena ola de calor, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no ha sido capaz ni de poner un dispensador de agua en el Centro de Mayores de Puerto del Rosario, a sabiendas de que son un grupo de riesgo. Es el último de los problemas que tiene este centro por la mala gestión del ayuntamiento, y que Coalición Canaria lleva denunciando y pidiendo que se arreglen desde hace meses.



Si en su momento fue clamorosa la problemática suscitada con la apertura de tarde porque no había subalterno, ahora los problemas van más allá. "Actualmente, los usuarios llevan más de tres semanas costeándose el agua para beber, porque la concejala de Servicios Sociales no es capaz de hacer algo tan sencillo. Ella misma les dijo a los mayores que se está tramitando un expediente para solventarlo, cuando lo primero que tendría que hacer es buscar soluciones inmediatas, y no dejar a los mayores sin agua en plena ola de calor", lamentó María Franco, portavoz de Coalición Canaria.



El grupo de gobierno que encabeza Juan Jiménez vuelve a incumplir los acuerdos plenarios que ellos mismos aprueban. Siete meses después de haber levantado la mano en un pleno, en diciembre de 2021, para apoyar una serie de mejoras en el centro, siguen sin cumplirse ninguna de ellas. Desde Coalición Canaria nos gustaría recordar los puntos aprobados hace 7 meses, y que hoy siguen sin resolverse:



- No han trabajado lo suficiente con el Gobierno de Canarias para cubrir la vacante del personal subalterno que pueda abrir el centro en horario de tarde. Actualmente, son los propios usuarios quienes tienen que abrir y cerrar para poder disfrutar de las instalaciones.



- El problema del ascensor continúa. Hay actividades que se realizan en plantas altas y a las que no pueden acceder algunos usuarios porque no cuentan con esta instalación.



- A día de hoy, los usuarios siguen reclamando monitores para el desarrollo de sus actividades, cuando la concejala afirmó en diciembre que estaba resuelto dos meses antes.





"Ya les pedimos en el periodo de pandemia, cuando el centro estuvo cerrado, que era el momento oportuno para ejecutar las obras del ascensor. No lo han hecho, pero la falta de previsión de este grupo de gobierno y la cara dura es más que evidente", señaló María Franco.



"Ahora vemos, por las quejas de los propios usuarios, que no se están desarrollando varias actividades por falta de monitores. Entonces, o no nos dijeron la verdad en el pleno, o siete meses no son suficientes para organizar algo tan sencillo como son las actividades para nuestros mayores".



La incapacidad de la concejala de Servicios Sociales, Yanira Domínguez, es algo evidente, lamenta Coalición Canaria, y "no vamos a decaer en nuestras exigencias para que los mayores reciban un trato digno. Presentaremos otra vez en el siguiente pleno una propuesta para que grupo de gobierno busque inmediatamente soluciones a todos estos problemas que los usuarios llevan meses padeciendo".



Además, puntualizó María Franco, desde el grupo de Coalición Canaria "exigiremos también información para conocer en qué se está gastando la financiación del Gobierno de Canarias para el Centro de Mayores de Puerto del Rosario, porque es evidente que en prestar un buen servicio, no, ni tampoco en dotar al centro del personal necesario".