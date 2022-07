En el pleno extraordinario de Puerto del Rosario celebrado este viernes:, la oposición se abstiene de su propia propuesta de acuerdo alejada de la legalidad

En base al informe del secretario general de la Corporación, la solicitud de entrega de acta del concejal por parte de la oposición no se ajusta a derecho y el acuerdo plenario carece de legalidad





En Puerto del Rosario, a 22 de julio de 2022.- En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario celebrado este viernes, 22 de julio, en el que la oposición solicitaba la entrega del acta del concejal José Juan Herrera y abandonase la Corporación, según el informe del secretario general de la Institución, dicha solicitud de entrega de acta por parte de la oposición no se ajusta a derecho y el acuerdo plenario es contrario a la legalidad.



Por ello, los acuerdos del pleno extraordinario se no se ajustan a derecho, ya que el Ayuntamiento no puede tomar un acuerdo basado en una petición que no se sustenta jurídicamente, ya que se aleja de las competencias municipales y tampoco se pueden hacer valoraciones personales desde la Administración sobre la entrega de un acta de un concejal, que se debe de llevar a cabo a título individual y que, en este caso, no tiene obligación de entregarla en base a una petición subjetiva en la que se llevan a cabo valoraciones personales que constituyen una reprobación frente a un miembro del pleno.



Finalmente la votación de la propuesta ha quedado con el siguiente resultado: 9 en contra de PSOE, Ciudadanos y Podemos, 1 a favor de Manuel Travieso, y 8 abstenciones de Coalición Canaria y Partido Popular y Mayra Marichal ( AMF )