Coalición Canaria consigue mejoras en los pueblos y barrios olvidados por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Al ser este "un gobierno que no planifica, tenemos que ser los grupos de la oposición quienes recordamos y exigimos resolver las carencias del municipio"



El municipio de Puerto del Rosario ha venido consiguiendo mejoras de los pueblos y barrios que el ayuntamiento tiene olvidados, gracias en gran parte a la labor de fiscalización y a las propuestas que han venido planteando los concejales de Coalición Canaria - Asamblea Majorera.



Un ejemplo de ello fue el último pleno, en que Coalición Canaria, después de reunirse con los vecinos de Puerto Lajas y Tefía, consiguió que el grupo de gobierno aceptara acometer las mejoras que necesitan y demandan estos núcleos.



"A veces parece que los pueblos y barrios no existen para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario", valoró la portavoz de CC, María Franco, y "tenemos que ser los concejales de la oposición quienes llevamos la voz de los vecinos. En el último pleno, solicitamos la comparecencia del concejal de Obras, y allí tuvo que dar explicaciones de los temas que se le habían quedado atrás, algunos de ellos desde hace dos años y medio".



En Puerto Lajas, estación de bombeo y conexión del barranco



En el caso de Puerto Lajas, las peticiones de los vecinos venían básicamente de no haber sido informados sobre temas que ya conoce la corporación y que se han quedado en el olvido, o bien no ha habido una comunicación fluida con los representantes vecinales para comunicarles en qué fase se encuentran esos expedientes.



Han pasado dos años y medio desde la aprobación en pleno de la cesión gratuita de una estación de bombeo, que además buscaba una solución integral a todos los vecinos de la zona. No se sabía nada desde entonces, y en el pleno el concejal de Obras informaba que dicha instalación no iba a poder ser recogida con el resto de estaciones que tiene el ayuntamiento, pero sí que sacaría un nuevo contrato para incluir una nueva instalación.

Además, a través de esta petición de comparecencia, Coalición Canaria lograba informar a los vecinos sobre el puente tan demandado para conectar las dos zonas que quedan incomunicadas en el periodo de lluvias, proyecto que se encuentra actualmente pendiente de actualización de precios.



"Parece que esta actualización de precios es la excusa de este grupo de gobierno para justificar el retraso. Pero el problema de los precios es un asunto reciente y excepcional, mientras que los proyectos que estamos pidiendo llevan parados desde que entraron a gobernar", explica la portavoz de CC-AM, María Franco.



Tefía entra en los asfaltados y mejoras en el Centro Cultural



En el caso de Tefía, esta localidad se había quedado fuera del plan de asfalto de caminos rurales que el ayuntamiento tenía programado, "y así no los transmitían los representantes vecinales en la reunión con ellos. Al haber quedado fuera, y en respuesta a las peticiones de CC-AM, el ayuntamiento se comprometió a llevar a cabo el asfaltado de aquellos de los caminos rurales de mayor prioridad y más transitados", informó Nuria Cabrera.



Por otro lado, sorprendía como a las demandas trasladas por los vecinos en cuanto a mejoras en el Centro Cultural, el concejal de Pueblos y Barrios informaba de actuaciones que no se encuentran ejecutadas a juicio de los vecinos, y que según informes técnicos, no se sabe las unidades de obra que se han ejecutado.



"Lo que nos sigue molestando de este grupo de gobierno es la desinformación que tienen los vecinos. Nos alegra conseguir mejoras desde los grupos de la oposición en los plenos, y también gracias a la presión en las redes sociales. Pero esto solo indica que estamos ante un gobierno sin planificación, que se dedica a apagar fuegos a medida que aparecen".



"Es triste lo que está ocurriendo, porque cuando los problemas no tienen una solución sencilla, rápidamente se vuelven a olvidar", lamenta la portavoz de CC-AM. Seguiremos manteniendo reuniones con los vecinos y colectivos del municipio", añadió Nuria Cabrera, "para que el grupo de gobierno siga pendiente de solucionar las carencias del municipio. Y no nos basta con una declaración de intenciones, sino que seguiremos encima de ellos hasta que cumplan las mejoras que nos han aprobado".