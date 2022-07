CDA Henar y sus Dragones, vuelven a ascender de categoría

Entre todos conseguiremos visibilizar y hacer comprender, a grandes y pequeños, que la oferta deportiva no se ha de limitar "a lo de siempre", que ser jugador de deportes minoritarios tiene otros valores, aquí no insultamos al rival, no gritamos ni silbamos "al otro", sino que le aplaudimos cuando lo hace bien, nos saludamos antes y después del partido con él o ella y con todo su equipo,etc.