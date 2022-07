CC sí apoya la cultura en Tuineje, pero no el despilfarro de la alcaldesa, ni el uso partidista de los medios públicos

oalición Canaria lo que no apoya son los gastos desorbitados que está haciendo este grupo de gobierno. El remanente de tesorería es el ahorro de los vecinos, que debería utilizarse para mejorar los espacios públicos que están abandonados, y los servicios que el ayuntamiento no presta

Además, la alcaldesa utiliza los medios de todos para criticar a la oposición, y oculta el acuerdo de bajar los impuestos que se aprobó ayer en pleno a propuesta de CC. "No vamos a permitir que sigan mintiendo a los vecinos", dijo Candelaria Umpiérrez

El Ayuntamiento de Tuineje publicaba hoy en sus redes sociales, un día después del pleno, que las "Fiestas de San Miguel no reciben el apoyo de Coalición Canaria". Esta es la frase literal publicada, que en primer lugar es falsa, y en segundo lugar vergonzosa, por utilizar un medio público como son los perfiles institucionales de redes sociales para criticar a la oposición.

Desde Coalición Canaria, Candelaria Umpiérrez valoró que "lamentamos profundamente el uso partidista de las redes sociales públicas", y explicó también que "no hemos rechazado el suplemento de crédito, sino que nos hemos abstenido. El dinero aprobado ayer por el grupo de gobierno es un paquete de 170.000 euros, 100.000 euros más para las Fiestas de San Miguel, y 70.000 euros más para la Semana de la Juventud".

"Decimos que son gastos de más, porque hace un mes ya aprobaron destinar 80.000 euros para la Semana de la Juventud, y otros 34.000 euros para las Fiestas San Miguel. Desde Coalición Canaria sí apoyamos la cultura y los festejos, porque conocemos la importancia que tienen. Pero estos actos ya tienen más dinero que en años anteriores". Por lo tanto, "lo que no podemos apoyar de ninguna manera es el despilfarro que está haciendo este grupo de gobierno que no sabe gestionar", declaró la portavoz de CC.

Todas las partidas para eventos, festejos, y actividades culturales tienen más dinero que en años anteriores, reiteró. Todas y cada una de ellas. Es evidente, añadió, que "este gobierno de PP y PSOE está haciendo gastos desproporcionados en eventos de unos pocos días, y al mismo tiempo son incapaces de resolver los problemas que tiene el municipio. Desde CC sí apoyamos la cultura, pero no el despilfarro del dinero público".

No estamos hablando por hablar. Vamos a dar a los vecinos los datos reales que el grupo de gobierno no cuenta:

Por poner un ejemplo, sumando la facturación de todos los comerciantes que participaron en la Feria del Saldo, seguramente no llegaron a los 54.000 euros que se gastó el ayuntamiento solo en grupos musicales. ¿Por qué entonces este gasto desmesurado? ¿Y si quieren ayudar a las empresas y al comercio, por qué no bajan los impuestos y les dan ayudas, como estamos pidiendo desde la oposición?

"Y si el ayuntamiento derrocha en actos y eventos, ¿en qué no está invirtiendo el dinero? Pues en arreglar los parques, los jardines, el alumbrado, las calles y aceras, los espacios culturales, las instalaciones deportivas… Y tampoco invierten en las personas, en ayudas para el alquiler, en la gente que tiene familiares a su cargo y necesita asistencia, en ayudas sociales que no llegan nunca…", lamentó Candelaria Umpiérrez.

