Cabildo y ayuntamientos de Fuerteventura solicitan mayor transparencia en la transferencia de Costas a Canarias

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha reunido con representantes de los ayuntamientos de la isla para solicitar una mayor transparencia en la gestión de Costas



Martes, 26 de julio de 2022



El Cabildo de Fuerteventura y ayuntamientos de la isla se unen para pedir una mayor transparencia en la gestión de Costas, que se transferirá a Canarias en los próximos días, según ha anunciado el ejecutivo canario. El presidente de la corporación insular añadió que “cada isla debe tener capacidad de decisión, y todas las islas deben estar representadas. Llevan desde el año 2018 para terminar el proceso y se han puesto a abrir expedientes pendientes como el de los hoteles Tres Islas o el Oliva Beach”.



Por ello, desde Fuerteventura bajo el paraguas del respeto institucional y sin entrar en “peleas políticas” han querido mostrar su preocupación sobre cómo se va a efectuar el cambio de competencias, ya que hasta el momento se desconoce la forma, los plazos y la gestión. En palabras del presidente, Sergio Lloret: “La acción prioritaria de un Ministerio no debe ser rebuscar expedientes anteriormente resueltos, así difícilmente se podrá avanzar en la sociedad”. También quiso apoyar de nuevo a los trabajadores de los hoteles afectados de Corralejo.



Para la vicepresidenta y consejera de Promoción Económica y Sostenibilidad Ambiental, Lola García, “el cambio de transferencias no es para saltarnos las normas, sino para que la gestión se acerque más a la realidad”. Claudio Gutiérrez, vicepresidente y consejero del Cabildo agregó que “Costas ha sido un problema latente, con proyectos que no ven la luz y una gestión que cada vez nos quedaba más lejos”.



En la reunión estuvieron los alcaldes de Pájara, Betancuria, Puerto del Rosario, y los tenientes de alcalde de Tuineje y La Oliva, que excusaron la ausencia de sus respectivos alcaldes por motivo de agenda, mientras que el Ayuntamiento de Antigua no acudió a la reunión.





El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, quiso esperar a que hable el presidente de Canarias el miércoles sobre este asunto y añadió que “la transferencia de competencias no implica la no aplicación de la ley”. El alcalde de Pájara, Pedro Armas y de Betancuria, Marcelino Cerdeña, también apoyaron la reivindicación: “es muy importante la cercanía en la toma de decisiones y las competencias”. Y los tenientes de alcalde de Tuineje, Rita Díaz y de La Oliva, Julio Santana, también apostaron por la reivindicación, a lo que J. Santana agradeció la predisposición continua del Cabildo en el asunto de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas.



Cabildo y ayuntamientos piden que haya un consenso generalizado en las islas con respecto a este asunto y que no se abran más expedientes antiguos por parte del Ministerio, ya que la transferencia de Costas no se puede posponer más. Hace falta una hoja de ruta y mayor consenso por respeto a los trabajadores y familias de los hoteles afectados.