Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara trabajan para solucionar la problemática del abastecimiento de agua en Costa Calma

El Cabildo de Fuerteventura se reúne con el Ayuntamiento de Pájara, así como de sus vecinas y vecinos, para ponerse a su disposición y darles asesoramiento jurídico con el objetivo de colaborar en todo lo que sea pertinente para dar solución a la problemática que vienen viviendo en la localidad por la falta de abastecimiento de agua por parte de la empresa que gestiona la desaladora de la zona.





Hasta el momento, el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) no tiene capacidad técnica de suministro en Costa Calma.







En la reunión celebrada en el día de ayer, jueves 14 de julio, estuvieron presentes, por parte de la Corporación insular, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y el consejero de Aguas y Sector Primario, David de Vera, y por parte del Gobierno municipal acudió el alcalde del municipio de Pájara, Pedro Armas, la concejala de Aguas, Dunia Álvaro, y la concejal de Turismo, Maria Clementina Da Silva Bello , además de las vecinas y vecinos de la zona afectada, entre los que se encontraban representantes de la urbanización Cañada del Río en Costa calma, afectados por el problema del agua de la zona.







Para que las Administraciones competentes puedan hacer gestión de la zona afectada y resolver el problema de abastecimiento de agua, el suelo afectado debe pasar a ser de titularidad pública. De esta forma, podría pasar a formar parte de la red de suministro del CAAF.





Asimismo, durante el encuentro se propuso a la vecindad elevar la denuncia de la situación al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF), para que sirva de respaldo jurídico la declaración de emergencia hídrica que soportan las vecinas y los vecinos de Costa Calma.







“La gestión de los suministros de agua potable en costa Calma debe pasar a ser pública”, explicó el presidente insular, y adquirió el compromiso de incluir el abastecimiento de agua a Costa Calma dentro del Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía al Abastecimiento Domiciliario de Agua (PICABA), una vez que esta entre a formar parte de la gestión pública, y recordó que a través de este programa estará prevista la instalación de “una nueva planta desaladora en el sur, para garantizar que llegue el agua potable y no depender de la de Puerto del Rosario”.







El presidente recalcó que “hasta que el suelo en el que se encuentra la urbanización no sea recepcionado por el Ayuntamiento de Pájara y no sea público, las administraciones no pueden intervenir”. Para ello, el presidente recomendó que el primer paso sea pasar las redes de suministro de agua a titularidad del Ayuntamiento de Pájara, para que pueda resolver la situación a través de la gestión directa de la desaladora o sacando el servicio a concurso público.







El alcalde de Pájara, Pedro Armas, trasladó su preocupación por la situación a las vecinas y vecinos presentes, y añadió que desde el Gobierno municipal “lamentamos la situación que viven todas las vecinas y los vecinos de la zona y trabajaremos de la mano con el Cabildo insular para poder resolverla”. Además, Armas declaró que desde el Consistorio se trabajara para conseguir “todo lo posible para que esta zona de Costa Calma sea por fin recepcionada y pase a ser de titularidad pública con el objetivo de solventar de forma inmediata la emergencia hídrica y también para poder llevar a cabo las actuaciones de mejora y acondicionamiento de las zonas ajardinadas y comunes de las urbanizaciones afectadas”.







Por su parte, el consejero David de Vera, explico que “desde el CAAF estamos dispuestos, dentro de nuestras posibilidades técnicas, a abastecer a toda la isla de Fuerteventura, y dentro de nuestros objetivos entra abastecer a todo el pueblo de Costa Calma”. “Frente a esta situación que viven actualmente la vecindad, jurídicamente se puede ver respaldada por el CIAF, si este decreta que se trata de un caso de proceso de desabastecimiento de agua continuado por parte de la empresa gestionadora de la desaladora de Costa Calma. Desde el Ayuntamiento de Pájara, bajo petición vecinal, puede dar traslado al CIAF para tener respaldo frente a cualquier procedimiento judicial”, explicó el consejero insular.