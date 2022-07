ASOFUER denuncia el silencio del gobierno de Canarias con el traspaso de las competencias sobre costas

este traspaso sería un hito histórico para Canarias y el inicio de una gestión más dinámica y acorde a nuestra singularidad.

Pero lamentablemente no se ha producido y no sabemos cuánto tendremos que esperar”.



ASOFUER espera que este retraso no sea un motivo para que diferentes grupos ecologistas redoblen su presión sobre el Ministerio de Transición Ecológica para intentar acabar con auténticos referentes turísticos en nuestra isla.



Por último ASOFUER pide que el Gobierno de Canarias de la cara y explique la verdad sobre por qué estas transferencias no son ya una realidad y permiten que un Ministerio siga secuestrando el litoral canario.