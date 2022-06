Parlamentarios socialistas de Fuerteventura hacen balance del trabajo realizado en el tercer año de Legislatura

Y le pongo un ejemplo que a los socialistas nos genera bastante frustración, como es el Centro de Atención Especializada de la zona sur de la isla, el Gobierno de Coalición Canaria anunció la pasada legislatura que se iba a construir en La Lajita, este CAE es una de las prioridades de la Consejería de Sanidad, cada año que pasa nos aseguramos de que cuente con partida presupuestaria, y pasa el tiempo y el Ayuntamiento de Pájara es incapaz de ceder el suelo, que aún está pendiente de reformar el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial La Lajita 2000, un gobierno local de AMF, CC y PP que no es consciente de la importancia de esta infraestructura, unos partidos que al mismo tiempo critican la no ejecución del presupuesto del Gobierno de Canarias para Fuerteventura cuando son ellos mismos los que no hacen su tarea, pero qué podemos esperar de un gobierno municipal que no es capaz de asegurar el suministro de agua a sus vecinos. No obstante, podemos afirmar que este gobierno va a entregar una Canarias y una Fuerteventura mejor que la que se encontró, con más oportunidades y más cohesionada socialmente”.