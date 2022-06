Mayra Marichal (AMF) solicita al pleno de Puerto del Rosario encargar de inmediato dictamen jurídico que analice viabilidad administrativa de proceder a recepción tácita de la Urbanización Montaña de Playa Blanca

● La concejala de AMF presentó ayer miércoles 15 de junio una moción para intentar desbloquear la situación urbanística de la Montaña de Playa Blanca.



● “Analizar todas las vías posibles para la recepción de una urbanización de más de cuarenta años es una deuda moral de las administraciones con vecinas y vecinos”, afirma Marichal.











El pasado martes, 14 de junio, se celebró una reunión entre el Cabildo insular, el Ayuntamiento capitalino y las vecinas y vecinos de Playa Blanca, con el objeto de buscar soluciones a la situación de abandono que se encuentran por parte de la administración local.







La falta de servicios y de recursos básicos es más que evidente, pero el principal problema escriba en la situación urbanística de cada una de las cuatro zonas residenciales del barrio.







“Cada una de las zonas tiene su casuística particular, solo una de ellas se encuentra recepcionada por parte del ayuntamiento, el resto se encuentra en suelo urbano no consolidado, pero además cada una tiene su particularidad, en el caso de la Montaña de Playa Blanca, que lleva construida desde hace más de 40 años y donde se han dado licencias de rehabilitación, no cuenta con proyecto de urbanización, con lo cual es más que evidente la dejación de funciones de la administración y los responsables políticos”







Marichal lamenta las declaraciones vertidas por parte del concejal de urbanismo: “Yo acabo de llegar”, cuando lleva tres años en gobierno y a unos meses de la campaña electoral comienza a trabajar en este asunto de vital importancia para casi dos mil habitantes del barrio capitalino.







Por todo ello, y en aras de un desarrollo urbanístico ordenado del municipio, la concejala de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Mayra Marichal, defiende la propuesta que el presidente del Cabildo insular, Sergio Lloret indicó como posible solución a explorar para la recepción de la Montaña de Blanca, esto es, la recepción tacita de dicha urbanización.







En el próximo pleno municipal que se celebrará el próximo lunes 27 de junio se debatirá la moción presentada por Mayra Marichal para que el ayuntamiento de Puerto del Rosario encargue de forma inmediata un dictamen jurídico que analice la viabilidad administrativa de proceder a la recepción tácita de la Urbanización Montaña de Playa Blanca así como otras que pudieran encontrarse en circunstancias análogas en el municipio de Puerto del Rosario, pendiente de recepción de las obras de urbanización, como garantía para poder culminar el proceso urbanizador y garantizar la prestación de servicios básicos a las vecinas y vecinos afectados.







Marichal espera que su moción sea apoyada por la corporación, que siguiendo las palabras del alcalde “si jurídicamente es posible, tengan por seguro que lo vamos a intentar, tenemos que tener todas las garantías jurídicas que garanticen esa vía”. La forma de conocer la viabilidad de esta posibilidad escriba un dictamen jurídico de una persona experta en la materia.