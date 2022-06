Mario Cabrera vuelve a reclamar "humanidad" al Gobierno de Canarias para resolver el retraso de las autopsias a las personas fallecidas en las islas no capitalinas

El diputado majorero ha presentado una pregunta al consejero de Justicia, para que explique en el próximo pleno por qué las familias de los fallecidos tienen que esperar hasta cinco días para poder despedir a sus seres queridos



El problema va más allá de las autopsias, y Coalición Canaria vuelve a exigir que se dote a Fuerteventura de personal forense, como ya viene haciendo esta formación los últimos años



El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, reclama "más humanidad y menos burocracia" al Gobierno de Canarias, para "dotar urgentemente, hoy mejor que mañana, de personal forense a las islas no capitalinas. No hay justificación posible para explicar por qué las familias de Fuerteventura, o de otra isla que no sean Gran Canaria o Tenerife, tienen que esperar hasta una semana para poder despedir a sus seres queridos. Es una cuestión de sensibilidad y de justicia para todos los canarios".



El caso que hemos conocido esta última semana ha sido gracias a la valentía de una familia que se ha atrevido, en un momento muy doloroso, a denunciar públicamente algo que desgraciadamente ocurre demasiado a menudo.





Pero el problema no termina ahí, ha denunciado Mario Cabrera, porque el hecho de que el Gobierno de Canarias no dote a las islas no capitalinas de auxiliares forenses, se extiende mucho más allá.



No se trata únicamente de la patología forense, sino que son muchas las labores que dependen de esta figura, como realizar informes de toxicología en fallecimientos con indicios de criminalidad, en materia de agresiones sexuales, u otros asuntos relacionados con la actividad judicial, como por ejemplo determinar la edad de las personas migrantes.



Además, Mario Cabrera ha destacado la importancia de pronunciarse "con seriedad y responsabilidad", frente "a otras actitudes oportunistas", y "reclamar una solución a quien corresponde. No es el Cabildo quien debe intervenir, sino el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Justicia, y más concretamente, desde el Instituto Canario de Medicina Legal, que debe ser dotado de los recursos necesarios".



Coalición Canaria lleva tiempo denunciando estas carencias, y lo volverá a hacer con la pregunta de Mario Cabrera al consejero de Justicia en el próximo pleno del Parlamento de Canarias.





"Los compañeros de Lanzarote y Fuerteventura hemos trabajado mucho en esto, preguntando y exigiendo la comparecencia del consejero de Justicia, no solo ahora, sino varias veces esta legislatura. Aunque nos suele responder tarde y con evasivas, y ha llegado a decir que el problema ya estaba solucionado, cuando vemos que no es así".



El propio consejero reconocía ante estas preguntas que en Canarias hay solo un Auxiliar de Autopsia localizado en las islas no capitalinas, por lo que "hemos reclamado ese personal, pero también hemos planteado distintas alternativas, como formar personal en las islas, mejorar la coordinación entre las consejerías de Justicia y Sanidad, elaborar nuevos plazos de atención, o incluso trasladar personal de otras islas cuando sea necesario.