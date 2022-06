Los escritores majoreros destacan el poder inspirador de los paisajes y gentes de Fuerteventura

La periodista Pía Peñagarikano fue la encargada de moderar un debate en la que los autores majoreros destacaron el poder inspirador de la Isla, sus paisajes y gentes, y de cómo vivir en Fuerteventura ha marcado profundamente su universo creativo.



Fuensanta de la Cruz dedicó un poema a la Isla y reconoció que haberse trasladado a vivir a Fuerteventura desde Londres le ofreció un espacio de seguridad para escribir. “Fuerteventura es la que me ha parido en la poesía, tras cuatro años aquí no puedo estar más agradecida”, dijo.



Domingo Fuentes, por su parte, recordó a Unamuno y su papel trascendental. “Su llegada marcó un antes y un después porque reinterpretó la Isla y la lanzó hacia el panorama internacional”, aseguró. “A la hora de crear, solemos caer en la tentación de centrarlo todo en nuestro universo insular. Eso es bueno siempre y cuando orientemos nuestra escritura desde una visión abierta y universal”, añadió.



Lorenza Machín insistió en que la primera imagen inspiradora de su vida fue su llegada en barco, hace ya 68 años, en una jornada de lluvia. “¿Quién no se enamora de las montañas de Fuerteventura? Parece que están talladas”, reflexionó.



En la misma línea, el joven A.N. Yurkhela insistió en que la Isla es un espacio lleno de magia. “Este territorio me ha dado calma para ordenar mis pensamientos”. Finalmente, Rosario Sanz proclamó por amor por Fuerteventura. “Venir a la Isla, de la primera ocasión, fue para mí encontrarme con la pureza. Fuerteventura te da seguridad y refuerza tu sensación de estabilidad”.



La jornada matutina de la Feria del Libro también acogió un espectáculo infantil a cargo de la Compañía 300 Alas Blancas, llegada desde Ciudad Real. Los escolares invitados disfrutaron de la pieza La fierecilla, que podrá volverse a ver este sábado día 11 de junio a partir de las 11:00 horas.



Mientras, el autor palmero Antonio Arroyo Silva presentó, acompañado por María Yuste González -directora de Ediciones Garoé- su libro de poemas Borrarse del mapa.



La programación de la Feria continuará hasta este domingo, día 12 de junio, con una variada oferta cultural donde los libros son los protagonistas. Centrada en la vinculación entre el arte y la literatura, el encuentro traerá hasta la Isla a una veintena de autores. Además, completa su oferta con música, circo, teatro y danza.



La Feria del Libro de Fuerteventura está organizada por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo majorero y cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.