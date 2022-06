Fuerteventura.- Celebrada la IX Carrera Nocturna Esencia by Playitas en la Avenida Marítima de Gran Tarajal.

“Nos sentimos emocionados por la vuelta de esta competición a nuestro municipio y de ir recuperando poco a poco todas aquellas actividades que la pandemia nos arrebató. Como hemos dicho el municipio de Tuineje se ha caracterizado por ser un punto importante a nivel deportivo de nuestra isla y así queremos seguir, por esto mismo el Ayuntamiento apuesta por este tipo de actividades y por un turismo enfocado a ello” ha destacado la alcaldesa, Esther Hernández.

Para este evento se ha proporcionado todo el material necesario tanto para los deportistas de la competición como para los espectadores. Para ello, se ha ambientado el recorrido con luces de colores fosforescentes y música, situando cinco zonas de DJs y una batucada.

La carrera de adultos ha dado comienzo a las 21:30h, en esta han participado un total de casi 300 personas. En primer lugar, se ha realizado la carrera de 5 kilómetros, lo que ha supuesto la realización del recorrido una vez y con un tiempo de aproximadamente 50 minutos, esta ha sido la competición con más afluencia contabilizando a más de la mitad de los participantes. La segunda competición, ha durado alrededor de una 1 hora y 20 minutos con un recorrido total de 10 kilómetros.

“Nosotros venimos apostando desde que asumimos las tareas de gobierno por una isla que apueste por el binomio turismo-deporte como una forma de complementar ese turismo de sol y playa de la isla. Tuineje, en concreto Gran Tarajal, acumula grandes temporadas deportivas que suman un mayor valor añadido al destino” ha destacado la consejera de Turismo, Jessica de León.

Los premios que se han otorgado en ambas competición han sido obsequiados con un trofeo a los 3 primeros corredores de cada sexo. En la categoría de 10 km se ha entregado, aparte del trofeo, un premio en metálico a cada uno de los ganadores. Además, se han repartido trofeos también a cada una de las siguientes categorías sub 14, sub 16, sub 18, sub 35, 35 en adelante, M 45 y M 55.

“Volvemos a demostrar que somos un municipio enfocado en el deporte y reconocido por su larga trayectoria. Esta vuelta a la normalidad nos permitirá seguir impulsando más eventos deportivos como este y poder seguir incrementando nuestro turismo. Agradecer, una vez más, a Diego Curbelo y su equipo por la realización de esta carrera y al equipo de Hotel Playitas Resort por ser una sede para el deporte de nuestro municipio” ha añadido el concejal de Deportes, Christian Cabrera.