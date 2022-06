El Cabildo de Fuerteventura presenta los nuevos desfibriladores con los que contarán las principales instalaciones deportivas insulares

los nuevos equipos de desfibriladores semiautomáticos externos “DESA” que se instalarán en los centros deportivos insulares gestionados por el área de Deportes de la Corporación insular, para garantizar la asistencia adecuada y urgente, por personal no sanitario a los usuarios que puedan sufrir algún episodio de fibrilación cardíaca cuando se encuentren en estas instalaciones.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, y el consejero de Deportes, Claudio Gutiérrez, presentan los nuevos equipos de desfibriladores semiautomáticos externos “DESA” que se instalarán en los centros deportivos insulares gestionados por el área de Deportes de la Corporación insular, para garantizar la asistencia adecuada y urgente, por personal no sanitario a los usuarios que puedan sufrir algún episodio de fibrilación cardíaca cuando se encuentren en estas instalaciones.

Un total de cuatro nuevos aparatos para emergencias que se instalarán 2 en el Estadio Francisco Melian, 1 en el Pabellón de Fabelo y otro en las dependencias de la consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, que se unirán al itinerante que existe en la Escuela Náutica el circuito de motocross.







La normativa obliga a disponer de estos equipos en condiciones aptas de funcionamiento y listos para su uso inmediato en instalaciones, centros, complejos deportivos públicos de poblaciones de más de 50.000 habitantes y con una afluencia media diaria superior a 1.000 usuarios, teniendo en cuenta todos sus espacios disponibles y aquellas con menor ocupación que realicen terapias rehabilitadoras.







Sergio Lloret destaca que “el Cabildo ha ido incluso más allá de lo que señala la normativa, que obliga a que haya un desfibrilador en aquellas instalaciones con una afluencia diaria superior a 1000 usuarios. Deportes se ha acogido no a la obligación, sino a la recomendación de instalarlos también en aquellos centros con una afluencia media diaria superior a 500 usuarios”.







El consejero de Deportes, Claudio Gutiérrez, señala que “es una apuesta decida de esta consejería, el dotar a las instalaciones deportivas de Fuerteventura, dependientes del Cabildo, de todos los servicios necesarios, tanto deportiva, como asistencialmente que es el caso que nos ocupa. Estos equipos son totalmente necesarios y nos pueden ayudar a estar más preparados ante cualquier emergencia”.







Con estos nuevos equipos de desfibriladores, el Cabildo garantiza una red de instalaciones deportivas cardioprotegidas. Además, a la entrada de cada una de estas instalaciones deportivas están colocados carteles que indican que se encuentran en una área cardioprotegida, que informan de la existencia del equipo desfibrilador con el fin de que pueda demandarse su uso inmediato en el caso de que se produzca un problema de salud relacionado con el corazón.







El modelo Zoll AED Plus de desfibrilador semiautomático adquirido a la empresa MEDICAN, SL está equipado con tecnología Real CPR Help, garantizando así ver las compresiones torácicas que realiza la persona que brinda auxilio y orientarlas con respecto a la profundidad y frecuencia necesarias. Además, está diseñado para que pueda ser usado incluso por personas que no estén formadas ya que una grabación indica en todo momento los pasos a seguir y su funcionamiento se ha simplificado al máximo.