El Cabildo de Fuerteventura abre por primera vez una convocatoria de becas de inmersión lingüística 2022

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud, que dirige María Saavedra Hierro, abre, por primera vez, una convocatoria para solicitar la beca de inmersión lingüística 2022, desde hoy, 28 de junio, hasta el próximo 28 de julio, ambos inclusive. La beca está dirigida al alumnado que haya terminado 3º de la ESO en el curso escolar 2021-2022 y se encuentre matriculado en 4º de la ESO para el curso escolar 2022-2023.







Este programa se divide en dos fases, una primera que consta de un curso online de inglés de una duración de 6 meses, a desarrollar entre el uno de febrero de 2023 y el 31 de julio de 2023, y una segunda fase de una estancia de cuatro semanas en Irlanda a desarrollar durante el mes de agosto del próximo año.







La consejera del área, María Saavedra, ha señalado “por primera vez se convocan estas becas que representan un paso más en la apuesta de este Gobierno por mejorar la formación de las personas en Fuerteventura y, para ello, es imprescindible poner a disposición de la ciudadanía los recursos públicos para que nadie se quede atrás. En este sentido la consejera anima a los estudiantes y familias de la isla a pedir esta beca de idiomas “que les aportará una experiencia enriquecedora en un país diferente, en el que aprender de su cultura, además de asentar los conocimientos adquiridos durante el curso de inglés online”.









Las personas interesadas deberán rellenar el formulario de solicitud que se encuentra en la web del Cabildo de Fuerteventura en Atención al Ciudadano, apartado de Ayudas, Subvenciones y Becas, apartado de Educación ( http://www.cabildofuer.es/ cabildo/atencion-al-ciudadano/ ayudas-subvenciones-y-becas/ ), donde se encuentra toda la información referente a la petición de la subvención.





Para formalizar la matrícula se deberá presentar la solicitud junto DNI del solicitante y de todos los miembros computables de la unidad familiar, certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento de Fuerteventura donde resida el solicitante y se acredite la residencia en el mismo durante dos años anteriores a la convocatoria, tomando como fecha final del cómputo el último día del mes en que se publica la convocatoria. En el caso en que el solicitante haya residido en dos municipios diferentes de la isla durante el último año deberá acreditarlo entregando los certificados históricos de ambos municipios. El certificado deberá ser expedido por el ayuntamiento correspondiente en el plazo superior a dos meses al inicio de presentación de solicitud o, en el caso de ser requerida, del inicio del pazo de requerimiento y subsanación.







Por otro lado, se deberá presentar la declaración de la renta del ejercicio 2021 de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso que el solicitante no dependa económicamente de sus progenitores, se deberá aportar la declaración de la renta del solicitante. Si él o la solicitante no está trabajado o no estar obligado a declarar, certificado de imputaciones y retenciones del solicitante.







En cuanto a documentación académica se deberá entregar un documento original con validez académica de la matrícula del curso 2022/2023 y las calificaciones del curso académico 2021/2022.









Las solicitudes deberán ser presentadas en tiempo y forma a través de la Sede Electrónica del Cabildo de Fuerteventura ( sede.cabildofuer.es ) o a través



Del registro electrónico central ( rec.redsara.es ), o también haciendo entrega presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Morro Jable.





De la misma forma se podrá entregar también en los registros administrativos de cualquier administración pública situada en territorio español, en las Oficinas de Correos de la forma establecida reglamentariamente, así como en cualquier otro registro establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.