Coalición Canaria La Oliva no puede apoyar "el desastre de gestión, el desfalco y la irresponsabilidad"

Desde Coalición Canaria La Oliva, consideramos que la alcaldesa y sus socios no han traído al pleno una modificación de crédito, sino un ejemplo del desastre de gestión, el desfalco y la irresponsabilidad que caracteriza este gobierno desde que tomaron las riendas del ayuntamiento. Lo explicamos:



Cuando hace unas dos semanas, se nos comunica que van a traer esta modificación de crédito al pleno, y pudimos ver los números, nos dimos cuenta que la situación era incluso peor de lo que pensábamos. La realidad es que no es solo Festejos, sino que hay otras muchas partidas que están en una situación similar, o incluso peor. Deportes, Parques y Jardines, Obras y Servicios, son departamentos que están ya sin saldo.



Analizando la documentación, vemos que proponen dar de baja a las partidas de equipos informáticos, para la que no tenemos problemas en que se reduzca en 60.000 euros. Y en la partida del capítulo 5, para la subida salarial según los presupuestos generales del Estado, les pedimos que para darle de baja, se les explicara a los sindicatos, simplemente. Pero no lo han hecho, y no es de recibo que los trabajadores se encuentren de repente en un pleno que les quitan partidas que afectan al personal. Somos honestos, en años anteriores se ha dado de baja, pero con una gran diferencia, que no estábamos en un proceso de estabilizar al personal, no estaba avanzada la equiparación salarial, y sobre todo, nunca se trajo a pleno. Y menos aún, para destinar ese dinero a Festejos. Solo pedíamos que se les informara sobre esta situación, y esta forma de actuar es lo habitual de este gobierno.



En cuanto a la memoria de Festejos, partimos de la base de que iniciaron el año con el mayor presupuesto en la historia del departamento, con casi 600.000 euros, prácticamente el doble que el último año que hubo fiestas. Repetimos, casi el doble, por mucho que alguno intentara calificar de "subida moderada" este incremento.

Ya habíamos advertido en el debate del presupuesto que era demasiado. Pero lo que no esperábamos, es que en los primeros tres meses del año, y solo habiendo celebrado dos fiestas, ya se hubieran gastado prácticamente el 80% del presupuesto. De verdad, es un escándalo.



Tampoco estamos de acuerdo con la propuesta que nos hacen, porque es injusta. En la memoria que nos presentan, se desglosan estos 150.000 euros de la siguiente manera:



80.000 euros para las Fiestas del Carmen

30.000 euros para las Fiestas del Buen Viaje de El Cotillo

10.000 euros para las otras 5 fiestas que quedan (2.000 euros por fiesta)

30.000 euros para Fin de Año.



La situación límite que han creado les hace plantear que, por ejemplo, Fin de Año, que es un solo día, tenga el mismo dinero que las Fiestas El Cotillo, que son dos semanas. O también, que para las Fiestas de El Cotillo se destine menos dinero de lo que costó una sola carpa en los Carnavales, que fueron casi 40.000 euros. El problema que han creado es enorme, y la solución que proponen también es un disparate.



¿De quién es responsabilidad esta situación? ¿De la oposición? De ninguna manera.



Desde Coalición Canaria La Oliva le hemos dicho, alcaldesa, es usted igual de responsable de esta situación. Es usted quien ha creado este grupo de gobierno, quien no ha conseguido que se trabaje en equipo, y quien ha permitido este desfalco.



El concejal de Economía y Hacienda se molestó cuando nos hicimos eco de cuando dijo que "Hacienda solo hace un 10% del trabajo, que todo lo hacía el personal". Le criticamos por esas declaraciones, y ahora vemos que teníamos razón, porque no ha cumplido con su responsabilidad, planificar, controlar, advertir y velar porque los recursos económicos se ejecuten de la mejor manera. No lo ha hecho, ni lo va a hacer. Irse a la radio para decir que está trabajando en poder pagar los tributos con Bizum, no es nada nuevo, cuando los pagaos telemáticos se llevan realizando muchos años.



La otra parte de este grupo de gobierno, el Partido Socialista, es igualmente partícipe de lo que está pasando. Falta equipo y falta compañerismo, dejando sola y señalando a la concejala de Festejos. Esta semana lo hemos visto, en las reuniones para las fiestas de El Cotillo y Corralejo, donde además de tratar de justificar lo injustificable, o de intentar cargarnos a la oposición una responsabilidad que no tenemos, le han hecho el vacío a la concejala de Festejos.





Por supuesto, ella es responsable de sus partidas, pero todos los gastos que ha propuesto se han aprobado en la Junta de Gobierno, con la alcaldesa al frente, con el portavoz socialista al frente, y con un concejal transfugado. Todos quienes forman parte de este gobierno desastroso han aprobado esas partidas. Y si no sabían cuánto dinero se estaban gastando, entonces es que ni siquiera son capaces de hacer una suma.



Partidas en negativo



Todos, y decimos todos y cada uno de los miembros de este grupo de gobiernos, son responsables de lo que ha ocurrido en la gestión económica del Ayuntamiento de La Oliva.



Festejos está casi sin saldo, pero es que Obras, por ejemplo, la partida más importante del Capítulo 2, las inversiones y el mantenimiento general de infraestructuras, que se dotó inicialmente con 300.000 euros, ya lleva gastados 595.000 euros. Es decir, tiene la partida en negativo, con -295.000 euros.



¿Qué ocurre? Que se sigue tirando de otras partidas y por eso siguen gastando como si el dinero público fuera ilimitado.



Otro ejemplo es la partida de renting, los coches nuevos en los que se pasean los concejales. Se dotó con 65.000 euros, y ahora mismo está en negativo, concretamente en menos 115.0000 euros.



Y es que claro, tratar de satisfacer a los vecinos con favores personales, actuar en suelos privados o hacer intervenciones que no son competencia del ayuntamiento, tiene un coste. No sabemos si la alcaldesa es consciente, pero esa bolsa de vinculación que está expoliando el concejal de Obras, entre otros, llegará un momento que se agote.



¿Cuál será la consecuencia? Que muy probablemente se queden sin dinero para partidas tan importantes como estudios y trabajos técnicos, ejecución de sentencias, gastos jurídicos, etc. Si es que no se lo han gastado ya…



Falta de equipo, falta responsabilidad, y sobra mala gestión y despilfarro. No vamos a ser partícipes de esto. Es su responsabilidad, y ustedes tienen que solucionar el problema que han creado, y buscar soluciones para darle a todos los pueblos, a todos y cada uno de ellos, las fiestas que se merecen.



Y si no son capaces, la solución es bien sencilla. Como mismo llegaron, empujando, ahora tienen la oportunidad de hacerse a un lado, y dejar trabajar a quienes sí hemos demostrado que somos capaces de gestionar un ayuntamiento.