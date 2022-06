Ayuntamiento de Antigua se reúne con clubs, equipos y deportistas para informar de la Subvención al Deporte

El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Deportes recuerda que el plazo límite para presentar la solicitud y acogerse a las Ayudas y Subvenciones en Materia de Fomento del Deporte, finaliza el 19 de junio.Con el fin de facilitar la presentación de solicitudes, la concejalía ha celebrado reuniones informativas con clubs, asociaciones, equipos, deportistas y pilotos, en las que han participado también el alcalde, Matías Peña y el concejal de área, Fernando Estupiñán, junto con el técnico municipal.Un año más el Ayuntamiento de Antigua incrementa la partida de la Subvención de Deportes hasta 93.760 euros con la finalidad de apoyar a clubs, deportistas, pilotos, asociaciones deportivas o escuderías el fomento de su modalidad deportiva.Aumentamos el apoyo económico e incluimos por primera vez, escuderías y equipos del motor, sufragando no sólo los costes de gomas o equipación, sino también de desplazamientos o inscripciones en rallies, slaloms o carreras en las que participen, ya se celebren en la isla o fuera de Fuerteventura, señala el regidor municipal.Hemos celebrado las reuniones informativas y un asesoramiento personalizado con la pretensión de que todas las personas interesadas en solicitar esta Ayuda o Subvención al Deporte, no tengan ningún problema en presentar la solicitud, y añade el concejal de área, Fernando Estupiñán, por lo que animamos a deportistas, ciclistas, clubs, asociaciones, pilotos o equipos del motor, presenten su solicitud, si aún no lo han hecho, antes de que finalice el plazo el próximo 19 de junio.La solicitud de Subvención debe presentarse por Registro de Entada en el Ayuntamiento de Antigua, Tenencia de Alcaldía en Caleta de Fuste o por sede electrónica en la web www.ayto-antiuga.es donde también pueden consultar la convocatoria de estas Ayudas o Subvenciones al Deporte en Antigua.