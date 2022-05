PSOE : Fuerteventura es la Isla que menos crece del Archipiélago en 2022 y CC-PP-AMF siguen instalados en la queja y la autocomplacencia

Los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del primer trimestre del 2022 son claros respecto y se trata de un dato objetivo, no una opinión, que profundiza en una tendencia que deberíamos estar ya revertiendo. Sin embargo el pacto CC-PP-AMF sigue instalado en la autocomplacencia, la queja, la irresponsabilidad y la ausencia de gestión, gobernando el Cabildo Insular como si estos datos no fueran con ellos.





Más del 65% de la población de nuestra Isla de más de 18 años tienen “mucha dificultad” y dificultades para llegar a fin de mes, y somos la Isla con menor gasto turístico de toda Canarias, con un descenso del 13,3%. Pero estas dos circunstancias no son motivo suficiente, según este grupo de gobierno insular, para activar medidas sociales directas y extraordinarias ni tampoco para convocar al Patronato de Turismo de Fuerteventura, y estos son solo dos ejemplos.







Desde el PSC PSOE reclamamos una vez más que se convoque el debate anual sobre el estado de la Isla para poder conocer el verdadero nivel de ejecución del presupuesto, al margen de la propaganda que destila el grupo de gobierno y que se puedan proyectar soluciones reales a problemas reales y pensando en el interés general.









Observamos a CC-PP-AMF superados por las circunstancias e incapaces para reaccionar más allá de la queja y eludir responsabilidades echando balones fuera. No tienen capacidad para afrontar los problemas estructurales de nuestra Isla ni tampoco los que ellos mismos generan con su incompetencia, y se afanan en tapar problemas en lugar de gestionar y resolver.







Hay muchos frentes abiertos: un sin fin de averías tienen a los majoreros sin agua mientras el nivel de ejecución del Plan de Infraestructuras Hidráulicas es irrisorio y decepcionante; tampoco se conoce dónde será el gran centro de producción de agua del sur ¿en Agando?, la ordenanza de renovables no se ha aprobado después de un año perjudicando con este retraso a la iniciativa empresarial y las inversiones en este sector estratégico. Y por si esto fuera poco muchas empresas perjudicadas ya se están preparando para exigir daños y perjuicios, otro problema más para el Cabildo.







Además, llega el verano y tampoco está la ordenanza reguladora que reclaman los campistas, ni se sabe nada sobre la reordenación de los espacios naturales ni del PIOF; se anuncian planes propios de empleo millonarios después de haber perdido por incompetencia todos los proyectos de la convocatoria anual de PFAES; no tenemos gerente del Patronato de Turismo desde hace un año ni se convoca este órgano y nadie sabe nada del plan estratégico que venía a cambiar la política turística de la Isla.







El sector primario atraviesa una dificilísima situación y no recibe más que palabras del Cabildo; el tejido empresarial y los autónomos no reciben las ayudas comprometidas; y este gobierno insular tampoco afronta los proyectos transformadores y estratégicos, perdemos posiciones en el sector audiovisual y la estrategia de innovación y tecnológica no termina de arrancar.