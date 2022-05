Enseñat denuncia el abandono y el desinterés del Gobierno de Canarias con la Educación en Fuerteventura

El diputado arranca el compromiso de la consejera de Educación de visitar el 6 de junio la isla de Fuerteventura, después de reprochar a Manuela Armas que en dos años no haya venido a la isla a escuchar y conocer las demandas de la comunidad educativa majorera



“Tras ocho años, las obras inacabadas de la Escuela Infantil de Antigua son el mejor ejemplo del abandono, de la desidia y de la falta de interés del Gobierno de Canarias del Partido Socialista con la educación en Fuerteventura”, denuncia Enseñat



18 de mayo de 2022 .- El diputado majorero, Fernando Enseñat, ha puesto sobre la mesa de la Comisión de Educación, celebrada hoy en el Parlamento de Canarias, la falta de compromiso de la Consejera de Educación del Gobierno Socialista, Manuela Armas con la isla de Fuerteventura, recordandole que no ha sido capaz de visitar ni una sola vez la isla majorera para conocer de primera mano las necesidades reales de la isla y ha pedido explicaciones por el retraso injustificado de las infraestructuras educativas en Fuerteventura, que recoge el Plan de Canarias 2018-2025.

Para Fernando Enseñat, la dejadez y el “pasotismo” mostrado por la responsable del área de Educación del Gobierno de Canarias (PSOE) , Manuela Armas con respecto a Fuerteventura queda demostrada, primero, porque después 730 días aún no ha visitado oficialmente la isla para reunirse con los directores de IES y colegios, Ayuntamientos y Cabildo, padres, madres, AMPAS y FIMAPA, y con los alumnos; y segundo, por el incumplimiento en cuanto a la dotación de los medios y las infraestructuras educativas necesarias. Solo ha venido a Fuerteventura hace 15 días para inaugurar el CEIP de Villaverde y marcharse a las pocas horas.

El diputado majorero también ha arrancado el compromiso de la consejera de visitar la isla el próximo 6 de junio, y de reunirse con el Cabildo, Ayuntamientos y Comunidad Educativa.

Fernando Enseñat le ha recordado a la consejera que de los 47 millones de euros que debería haber invertido la Consejería a 31 de diciembre de 2021, según el Plan de Infraestructura Educativa 2018-2025, solo se han ejecutado 12 millones de euros, y que de las 21 obras en colegios e institutos que deberían estar en marcha, o finalizadas, solo están terminadas tres.

“Tras ocho años, las obras inacabadas de la Escuela Infantil de Antigua son el mejor ejemplo del abandono, de la desidia y de la falta de interés del Gobierno de Canarias del Partido Socialista con la educación en Fuerteventura. Las familias de Antigua llevan ocho años esperando por una obra de solo 350.000 euros y que se termine la Guardería de Antigua”, denuncia Enseñat

“El nuevo colegio de El Tostón en el Cotillo, la ampliación del CEIP Majada Marcial, la ampliación del Colegio Francisco Navarro Artiles, el nuevo IES de Corralejo o el CEIP de Lajares, las reformas en los colegios de Gran Tarajal, el IES de La Lajita, las nuevas instalaciones en la Escuela de Arte de Fuerteventura o ampliar los ciclos de Formación Profesional Adaptada, son algunas de las infraestructuras educativas que ya deberían estar terminadas o a punto de terminar y que ni siquiera se han empezado. Es inadmisible que la consejera de Educación pase olímpicamente del plan de infraestructuras para Fuerteventura 2018-2025”, denuncia Enseñat.

Por otra parte, Fernando Enseñat, ha dejado claro que la isla de Fuerteventura no espera nada de la consejera de Educación y del Gobierno de Canarias porque ya son muchas las ocasiones que ha castigado a nuestra isla. Y en el 2023 el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, que sustentan a este gobierno, tendrán que explicar el desinterés y el abandono por el que pasa Fuerteventura.