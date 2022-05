En Fuerteventura Manuel Domínguez (PP ) reclama al Gobierno de Canarias mayor implicación para lograr la plena inserción laboral de las personas con discapacidad

“La formación y el empleo son los pilares básicos en los que apoyarse para mejorar la situación de este colectivo”, indicó Domínguez, quien solicitó también al Gobierno de Canarias “mayor implicación para lograr una plena inserción laboral”.



El líder de los populares en el Archipiélago realizó estas declaraciones durante su visita a la granja que gestiona en la isla de Fuerteventura la Asociación de Personas con Discapacidad (ADISFUER); en la que estuvo acompañado por el presidente insular de la organización política, Fernando Enseñat; la vicesecretaria de Comunicación del PP regional, Jessica de León; y el secretario insular del PP, Claudio Gutiérrez.



Durante la visita, los representantes populares se han interesado por los proyectos que ADISFUER gestiona en la Isla y han puesto en valor la obra desarrollada desde su creación en el año 1992. En este sentido, Domínguez, calificó de “excelente” la dedicación de las familias y profesionales en favor de la inclusión plena en la sociedad y en el mercado de trabajo.



Por su parte, el presidente del PP insular, Fernando Enseñat, ha lamentado que en Fuerteventura las aulas enclave estén “masificadas” y la Formación Profesional adaptada “es prácticamente inexistente. Más de 20 alumnos se han quedado fuera por no poder acceder a la formación educativa”, señaló.



Por otra parte, Enseñat recordó la Proposición No de Ley presentada por los populares en la Cámara regional, y aprobada por todos los grupos parlamentarios, para ampliar el límite de edad a los 23 años en la Formación Profesional Adaptada, instando a todas las administraciones canarias a garantizar al alumnado con necesidades educativas especiales que ha terminado la educación reglada la continuidad de su formación, a través de los recursos necesarios como la formación ocupacional en el proceso de educación a lo largo de la vida.



Al respecto, el presidente insular del PP y diputado autonómico señaló que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias “obtiene un suspenso más por el desinterés que viene demostrando con este alumnado y sus familias”.



“El compromiso del Partido Popular se viene cumpliendo a través de la consejerías de Deporte y Educación del Cabildo majorero. En estos momentos, ADISFUER participa en un proyecto que contempla, entre otras responsabilidades; la apertura, cierre y control de las instalaciones deportivas. Po parte del área de Educación se ha iniciado un programa pionero en Canarias dirigido a estos chicos y sus familias. Un programa que ayuda al entorno de la Formación Profesional Adaptada no reglada para trabajar la autonomía personal y la inserción el mercado laboral”, relató Claudio Gutiérrez, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y secretario insular del PP.



“No existe en Canarias ni en Fuerteventura una oferta formativa similar a esta ni experiencias como la de ADISFUER. Con estas acciones se logra que las familias tengan aquí los recursos y no opten por salir de la Isla, y los alumnos puedan lograr su autonomía personal, y continuar su formación social y laboral”, concluyó Gutiérrez.