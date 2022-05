En Fuerteventura, Feaga 2022 acogerá el XXII Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario y el V Encuentro de Pelotamano

E l Programa de Deportes y Juegos Tradicionales Canarios del Cabildo de Fuerteventura, ‘ No Olvides Lo Nuestro ’ cumplirá con su cita anual con el sector primario majorero, participando activamente en la celebración de Feaga 2022 este próximo fin de semana, en el recinto ferial de la Granja Agrícola y Experimental de Pozo Negro.



Durante toda la jornada del viernes tendrá lugar la muestra para los alrededor de 2.000 escolares que visitan la Feria. Asimismo, en dicha jornada, será la p resentación del XXII Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario - Homenaje a Guille Perdomo-, con posterior retransmisión del documental ‘En busca de los ingleses’. El domingo, las atracciones serán la celebración del V Encuentro de Pelotamano, así como el Festival del Palo Canario y clausura del XXII Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario.



El consejero de Deportes y Caza en el Cabildo Insular, Claudio Gutiérrez, explica que ‘No Olvides Lo Nuestro´ “continúa con su constante labor de velar y promover la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los juegos y deportes tradicionales canarios entre nuestra población, participando en diversos actos de carácter público, cultural y deportivo”. Además, Gutiérrez quiere “agradecer, especialmente, la gran labor de Guille Perdomo, por ese este homenaje que se rinde en Feaga, por su excelente trabajo manteniendo la tradición de los deportes autóctonos”.



‘No Olvides Lo Nuestro’ es el célebre programa de recuperación, conservación y difusión de nuestros juegos y deportes tradicionales que coordina el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Deportes. Durante todo el año, NOLN viaja por toda la geografía insular realizando actividades como campañas escolares, talleres, muestras, exhibiciones, publicaciones, etc., además de colaborar estrechamente con los ayuntamientos, colectivos, asociaciones, clubes, delegaciones y federaciones insulares de estas modalidades.



El programa se desarrollará en dos días, uno el viernes 13 de mayo, con los siguientes horarios: a las 10:15 horas, muestra permanente de juegos y deportes tradicionales de Canarias, perteneciente al Programa “No Olvides Lo Nuestro”. A las 12:30, presentación del XXII Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario - Homenaje a Guille Perdomo, a cargo de la Federación de Juego del Palo Canario y seguido de la retransmisión del documental ‘En busca de los ingleses’, relativo a las batallas del Cuchillete y el Llano Florido de 1740, donde colaboró la Federación de Juego del Palo Canario.



En la jornada del domingo 15 de mayo, a las 11:10 h., tendrá lugar el V Encuentro de Pelotamano Fuerteventura-Lanzarote, perteneciente al Programa ‘No Olvides Lo Nuestro’, y a las 11:50 horas, el Festival del Palo Canario y clausura del XXII Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario - Homenaje a Guille Perdomo, a cargo de la Federación de Juego del Palo Canario