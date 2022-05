Fuerteventura.- El PP de Puerto del Rosario denuncia que el alcalde siga cerrando los ojos con el barrio de Playa Blanca

“Es vergonzoso que el grupo de gobierno tenga discriminado al barrio de Playa Blanca, que los vecinos tengan que organizar campañas de limpieza en forma de protesta y que ellos sigan sin hacer nada”, denuncia Enseñat

10 de mayo de 2022.- Para los concejales del Partido Popular en Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, es un despropósito que para el alcalde y grupo de gobierno sigan existiendo barrios de primera y de segunda, y que en casi tres años de legislatura no hayan hecho nada no solo en barrios como Playa Blanca, sino a lo que también se suma La Mareta, Rosa Vila, Rosa de La Monja, La Matilla, El Matorral, El Charco y un largo etc; demostrando la falta de compromiso de Juan Jiménez y su grupo de gobierno con los vecinos del municipio.

Los populares hacen hincapíe en una de las mociones rechazadas por PSOE, Cs, Nueva Canarias, Podemos y Yose Herrera para mejorar el barrio de Playa Blanca: “Lo que empezó siendo una zona residencial, donde cientos de familias fijaron su residencia y por la que pagan altos impuestos, en los últimos años se ha ido deteriorando por la discriminación y el abandono de todo el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que es capaz de rechazar una moción para mejorar la zona solo porque la presenta la oposición. Los vecinos han tenido que organizar una recogida de basura en forma de protesta para que el grupo de gobierno se acuerde de que el barrio existe”, afirma Fernando Enseñat.

Tras las quejas de los vecinos, el Grupo Popular Municipal, llevó a cabo una moción en octubre del pasado año para mejorar, acondicionar y realizar una actuación de choque en Playa Blanca. Una propuesta rechazada por el alcalde y su grupo de gobierno, que se justificaron afirmando que esas mejoras ya se han comenzado, pero para los vecinos y los populares la realidad es otra, ya que en los casi tres años de legislatura el Ayuntamiento no ha hecho nada por el barrio.

En la moción presentada por los populares, se recogía la necesidad de mejorar el acceso al barrio poniendo aceras y asfaltando las carreteras, realizar campañas periódicas de limpieza y fumigación; de abrir el parque infantil, arreglar la cancha deportiva y acondicionar los jardines; dotar de servicios y dinamizar el Centro Cultural del barrio; mejorar la iluminación que permita a los vecinos pasear sin riesgo y mantener en condiciones la zona de los contenedores de basura, “necesidades que llevan reclamando los vecinos durante mucho tiempo y que el Partido Popular las ha transmitido al grupo de gobierno en diversas ocasiones, pero nunca les ha importado ni han puesto solución, a pesar de tener 40 millones en el banco sin usar”, explica Ignacio Solana.

“Volvemos a exigir al alcalde de Puerto del Rosario que tenga en cuenta a los vecinos del municipio y que ponga en marcha un plan de choque para todos los barrios que lo necesitan, que no son pocos”, termina el portavoz Solana.