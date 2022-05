Coalición Canaria pedirá explicaciones al alcalde de Puerto del Rosario sobre el nuevo servicio de patinetas eléctricas en la capital.

El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario muestra su perplejidad ante la noticia aparecida en los medios de comunicación en donde se anuncia la puesta en marcha de un servicio de patinetas eléctricas con una serie de fotografía de los vehículos en lugares emblemáticos de Puerto del Rosario y utilizando espacios públicos.



“Entendemos desde Coalición Canaria que este servicio debe estar sometido a una concesión administrativa por parte del Ayuntamiento en la que se regulen las condiciones del mismo” manifiesta María Franco portavoz del grupo. “A día de hoy no tenemos conocimiento alguno de este hecho máxime cuando no existe una ordenanza municipal que regule esta modalidad de transporte urbano “.



Coalición Canaria plantea que previo a la puesta en servicio de las patinetas eléctricas debe haber una planificación y una valoración de la viabilidad de su puesta en marcha. El lamentable estado de algunas vías, la no existencia de carriles bici, la falta de regulación a través de ordenanzas puede suponer un riesgo para los usuarios, para el tráfico en general y para los viandantes como ya ha ocurrido en otras ciudades.



Por todo ello pediremos en el próximo pleno la comparecencia de los concejales de Movilidad y Transportes a fin de que den las oportunas explicaciones sobre la puesta en marcha de este servicio e informen de quiénes son los responsables de tal concesión si la hubiere y qué procedimiento se ha seguido para la implementación del servicio.