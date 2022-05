Ayuntamiento de Pájara busca solución a los problemas de suministro de agua en Costa Calma ante la aparición de nuevas averías

En vistas a que el acercamiento entre la empresa y este Ayuntamiento no ha sido fructífero para los intereses de la población, no nos queda más remedio que actuar en defensa de sus derechos, tratando nosotros mismos de localizar unas bombas para solventar esta avería y advirtiendo a la entidad que, en caso de que no cumplan con lo establecido, nosotros acometeremos las obras pertinentes para no dejar a más vecinos sin agua.