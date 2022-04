Puerto del Rosario licita el servicio de dos nuevas líneas la 2 y 3 del transporte urbano de viajeros-as de Puerto el Rosario Recibidos

Específicamente, la línea 2 del servicio público de transporte urbano de Puerto del Rosario tiene una longitud aproximada de 9,24 km que enlaza los barrios urbanos (como es el Centro, el barrio de El Charco, Majada Marcial, Fabelo, Tamogán, Las Granadas y Los Pozos) con el Hospital General y el centro de la ciudad. Cuenta, además, con un total de once paradas con salida y fin de parada en la Zona Centro situada en la calle Fernández Castañeyra, y de estas once paradas, hay tres puntos de intercambio con las líneas insulares: Una de ellas en el barrio de El Charco, en la parada situada en la avenida Manuel Velázquez Cabrera nº 103, otra en el barrio de Tamogán, en el avenida Constitución y, la última, en el Hospital General del barrio de Las Granadas.

Por su parte, la línea 3 del servicio público de transporte urbano de Puerto del Rosario tiene una longitud aproximada de 11,31 km, que enlaza los barrios urbanos (Centro, El Charco, Majada Marcial, Fabelo, La Charca, Buena Vista, Rosa Vila y el Polígono Industrial de Risco Prieto) con el centro de la ciudad.







La línea 3 cuenta con un total de 13 paradas, 8 paradas con la línea 2 y 5 paradas no coincidentes con la línea 2 en calle Galicia (Centro de Salud Puerto 2), fv 20, C/ Antigua (Buena Vista, frente al cementerio), avenida Rosa Vila (entrada urbanización Rosa Vila), C/ el Henequen, Risco Prieto (salida del polígono) y C/Juan Tadeo Cabrera (Centro Comercial), con salida y fin en la Zona Centro - calle Fernández Castañeyra.







De estas 13 paradas, hay tres puntos de intercambio con las líneas insulares, uno en el barrio de El Charco, parada Avenida Manuel Velázquez Cabrera Nº103, en Buena Vista (frente al cementerio viejo) y en Rosa Vila, en la parada de entrada a la urbanización.







Ambas líneas prestarán servicio los 365 días del año.







Para el alcalde capitalino, Juan Jiménez, el objetivo del Ayuntamiento es “llevar el transporte urbano a un servicio de alta calidad para la ciudadanía, con recorridos eficaces y menor tiempo de paso de frecuencia, y en esto estamos trabajando desde el comienzo de la legislatura, mejorando nuestras infraestructuras”.







La concejala de Movilidad, Lilian Concepción Álvarez, ha explicado que “se está trabajando para que la guagua urbana que, en su recorrido, pasa por Playa Blanca, también trabaje con este servicio en el barrio de La Hondura y también el aeropuerto”. Además, añade, “cabe recordar que el transporte interurbano (fuera de la circunvalación) lo presta el Cabildo, y el urbano (casco). Por lo tanto, si el Cabildo nos diera su beneplácito, desde el Ayuntamiento asumiría el recorrido que se contempla desde el Aeropuerto de Fuerteventura, pasando por Playa Blanca y por el barrio de La Hondura, a fin de cumplir con el interés general de la ciudadanía”, apunta.







La concejala de Contratación, Peña Armas, “con esta licitación se pretende dotar de una mayor cobertura de los servicios públicos de cara al uso del transporte por parte de la ciudadanía en comparación a la situación que presentaban con anterioridad”.







Cabe recordar que la reciente implantación del nuevo servicio de guagua urbana optimiza el recorrido de todo el casco urbano en 30 minutos para ofrecer a la ciudadanía una cobertura urbana a menos de 5 minutos a pie para el 95% del casco urbano, al mismo tiempo que se han modernizado las nuevas marquesinas con aplicaciones accesibles que han sido incorporadas con la ayuda de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que dirige Javier Fernández Ledo.