Javier Moreno, elegido nuevo Secretario General de las Juventudes Socialistas de Fuerteventura

El pasado sábado 23 de Abril tuvo lugar el primer Congreso de Juventudes Socialistas (JJSS) tras dejar atrás 3 años de gestora.

El acto tuvo lugar en la sede insular del PSOE de Fuerteventura y asistieron tanto miembros de las JJSS de Canarias, delegaciones de la isla de Gran Canaria y de Lanzarote así como miembros del PSOE de Fuerteventura, para arropar a la nueva ejecutiva.



En el Congreso se votaron 3 listas aprobadas de manera unánime, la primera para elegir la representación de las juventudes majoreras en el Comité Regional de Juventudes Socialistas de Canarias, responsabilidad que recae sobre la compañera Patricia López- Dufour.





La segunda a los miembros de JJSS que estarán en el Comité Insular del PSOE de Fuerteventura, en este caso fueron elegidos Garoé Herrera y Elma Mendoza:



La tercera lista tuvo como resultado la elección del Comité Ejecutivo Insular de las JJSS, que quedó configurada de la siguiente forma: