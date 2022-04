En Puerto del Rosario la Copa de España y el Campeonato de Canarias de la ‘Playa Blanca Beach Race 2022’ se disputarán este sábado, 9 de abril, en la costa capitalina

Así anunciaron en la mañana de este miércoles el alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, junto a la concejala de Deportes, Turismo y Playas, Sonia Álamo, los organizadores del evento, el Club Náutico Fuerteventura, y el promotor del mismo, Jaran Rodríguez, de la escuela de surf y paddle surf Buenaventura Sup & Surf school, la celebración de esta competición de surf a remo, denominado Stand Up Paddle, que este sábado centrará todas las miradas del sector.







La presentación del evento contó asimismo con la presencia de riders tan reconocidas en el mundo del Stand Up Paddle como la campeona del mundo élite, Esperanza Barrera, Susanne Lier, campeona del mundo máster +40, y Tonin Serrara, uno de los jóvenes promesas del top nacional.







En palabras del alcalde portuense, Juan Jiménez, “competiciones de este tipo hacen que, año tras año, se incremente la demanda de deportistas que buscan en nuestras costas condiciones óptimas para practicar deportes náuticos como éste”, y agradeció tanto al Club Náutico Fuerteventura y a la escuela de surf y paddle surf Buenaventura Sup & Surf School “por luchar por este proyecto y seguir la senda de acercar el mar a través del deporte a los niños y niñas y darles la oportunidad de crecer como deportistas. Puerto del Rosario vuelve así a engrosar su número de eventos dentro de la agenda deportiva no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional con pruebas como ésta”.







Este evento se hace posible, en parte, gracias a la colaboración de patrocinadores y de instituciones como la del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que, a través de la concejalía de Deportes que dirige Sonia Álamo, colabora concediéndole ayudas para la dinamización deportiva del municipio como es la que supone la celebración de actos de este tipo que, además, fomenta el deporte base y “genera una buena promoción turística, ya que playas como las del municipio de Puerto del Rosario como es Playa Blanca y la playa de Los Pozos se difundan a nivel europeo como lugares idóneos y escogidos, sin lugar a dudas, para la práctica de esta modalidad deportiva acuática, y nosotros tenemos la suerte de poder disfrutarla en nuestras playas, que tienen las mejores condiciones posibles y garantizarán, seguro, un auténtico espectáculo con más de 60 participantes ”, manifestó Sonia Álamo, quien asegura que “se siente muy orgullosa por segundo año consecutivo de dar apoyo a este evento, invitando a toda la ciudadanía a acudir a verlo, participar y experimentar nuevas experiencias”.







Jaran Rodríguez, promotor del evento de la mano de su escuela de surf y paddle surf Buenaventura Sup & Surf School, resaltó que “la celebración del evento va dirigida a promocionar este deporte a nuestra cantera, a los niños y niñas, para que se motiven a practicar este tipo de deportes náuticos”.







El campeonato contará con competidores de diferentes categorías y edades y se desarrollará en un recorrido de 2 km en Playa Blanca por la mañana, y un circuito para las categorías juveniles y amateur en la playa de Los Pozos por la tarde. De esta manera, la Copa de España y Campeonato de Canarias Playa Blanca Beach Race se celebrará este sábado, 9 de abril, dividida en dos partes: una a las 9.00 horas, en Playa Blanca para las categorías Máster + 40, Élite y Sub 18, masculina y femenina. En este turno, los participantes más completos a nivel de resistencia y técnica de surf se harán con la victoria. La siguiente parte será a las 16.00 horas para el futuro del deporte: las categorías más jóvenes de Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Promoción, que se medirán en la Playa de Los Pozos, una playa que está protegida durante todo el año de las olas de mar abierto, otorgando así una seguridad extra para que los más pequeños completen con éxito el recorrido.







Además, la categoría de promoción, para participantes amateur de 16 años en adelante, da la oportunidad en esta ocasión a practicantes principiantes de tener sus primeras experiencias en eventos deportivos de Sup Race.