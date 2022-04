En Puerto del Rosario Exitosa inauguración de la séptima edición de Puerto es Poesía en este 2022

De esta manera vuelve el festival poético-musical acercando el maridaje entre versos y música a los lectores y amantes de la poesía de la Isla.





En este encuentro, la poeta Elica Ramos, originaria de Tazacorte, agradeció no solo la participación en el evento manifestando la satisfacción que le suponía estar leyendo sus versos en la capital de la isla de Fuerteventura sino que, además, hizo referencia a la generosidad de la gente que ha aportado las obras donadas a favor de las personas damnificadas de La Palma que aún se exponen en la Casa de la Cultura.







El poeta Sergio Ramos, por su parte, hizo hincapié en que “en centros capitalinos, a veces, los actos vinculados a la literatura no arrastran tanta expectación como uno puede observar en lugares que no están dentro de esos vórtices de conocimiento y de cultura, pero me sorprende que en municipios como el de Puerto del Rosario haya población audaz dentro del tejido-político cultural interesada por la literatura y la poesía y eso es de admirar, por eso quiero reseñarlo, porque me parece que esta convocatoria de Puerto es Poesía ha sido hoy todo un éxito y les felicito por ello”.







Ambos autores compartieron poemas acompañados de la música de ‘Dúo entre claves’, de los hermanos Ramírez, quienes también compartieron reflexiones personales y memorias. Sergio Barreto hizo mención especial a su madre, originaria de Fuerteventura, y deleitó al público con poesía sobre la isla.







El concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo, agradeció a los asistentes, así como la labor del departamento de Cultura que hace posible que podamos tener continuidad de este evento que enriquece la vida cultural de Puerto del Rosario.