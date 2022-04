CC-AM : El presidente Torres visita Fuerteventura por segunda vez en la legislatura, "para hacerse la foto en las obras que no quería el PSOE"

C C-AM lamenta la deslealtad institucional del dirigente socialista, invitando solo a miembros de su partido para visitar obras que en su día rechazó el PSOE, como el CEIP Villaverde, otras como el Servicio de Radioterapia, que ni siquiera están funcionando y que se vienen demandando desde las manifestación por la Sanidad Digna en 2016, o la autovía en el tramo Corralejo - Puerto del Rosario, que vienen de la legislatura pasada, sin que se haya dado un solo paso más en los tramos que faltan del Eje Norte-Sur



El presidente del Gobierno de Canarias, de todos los canarios, Ángel Víctor Torres, ha venido hoy a Fuerteventura en la que es su segunda visita institucional en los tres años que llevamos de legislatura. Y lo hace avisando de prisa y corriendo, haciéndolo coincidir con el pleno del Cabildo, e intentando por todos los medios evitar la asistencia de otros partidos en los actos programados, especialmente la de Coalición Canaria - Asamblea Majorera.



"El presidente Ángel Víctor Torres confunde gravemente la gestión con hacerse la foto. Los servicios que ha visitado hoy no son suyos, ni de su partido. Son de la gente, en primer lugar, porque les corresponden a los majoreros por derecho. Y de tener un color político, serían los de Coalición Canaria, porque tanto el tramo de autovía Corralejo - La Caldereta - Puerto del Rosario, como el CEIP Villaverde, como el Servicio de Radioterapia, son proyectos que redactó e inició Coalición Canaria en la pasada legislatura", trasladó el secretario insular, Mario Cabrera.



La deslealtad del Partido Socialista es evidente, cuando al suspenderse el pleno del Cabildo, Sanidad solo permite la presencia del presidente en la visita al Hospital Insular "por cuestiones sanitarias", pero la única consejera que lo acompaña es Marlene Figueroa, que está en la oposición, y que es la presidenta del PSOE en Fuerteventura. También está el único alcalde de este partido, Juan Jiménez, cuando el Hospital es el único que tenemos para toda la isla. Si se invita al alcalde de Puerto del Rosario, deberían estar todos, y si va una consejera de la oposición, deberían estar la vicepresidenta y el consejero del área.



Además, el Gobierno de Canarias prometió que el Servicio de Radioterapia estaría funcionando en enero, pero la realidad es que, a día de hoy, ni siquiera tiene personal, y es muy dudoso que pueda entrar en funcionamiento pronto, cuando se viene exigiendo desde 2016, con las manifestaciones por la Sanidad Digna. "Coalición Canaria dejó este proyecto en marcha, y entonces los socialistas lo llegaron a comparar con el Aeropuerto de Castellón, porque decían era innecesario. Así que se ha venido retrasando hasta ahora, no sabemos si por incapacidad de gestión, o por estrategia electoralista. Los dos supuestos son igual de malos para Fuerteventura", señaló Cabrera.



La gente se pregunta, ¿qué hace aquí un presidente a quien Fuerteventura no le importa para nada? Porque si a Ángel Víctor Torres le interesaran los problemas de los majoreros, vendría aquí mucho más a menudo, como sí hicieron quienes le precedieron en el cargo, o tendría algún representante de esta isla en el Consejo de Gobierno.



Lanzarote sí tiene representante en el Gobierno de Canarias, la consejera de Educación socialista, Manuela Armas, que hoy visitó también, por primera vez, la isla vecina. Estuvo junto a Ángel Víctor Torres en el CEIP Villaverde, que lleva todo el curso funcionando y que una vez más, adjudicó una consejera de nuestro partido, Soledad Monzón. Lo peor de todo, es que la entonces vicepresidenta del Gobierno de Canarias, la socialista Patricia Hernández, la criticó por impulsar este proyecto en su municipio.



Ocurre igual con el tramo de autovía Corralejo - La Caldereta - Puerto del Rosario, otro proyecto que inició CC-AM la legislatura pasada. Los siguientes tramos de la autovía, las mejoras en el hospital, los nuevos centros sanitarios y las mejoras de los actuales, los centros educativos, y muchos más servicios que hacen falta en Fuerteventura, por ejemplo en Dependencia, no han avanzado ni un centímetro bajo la presidencia de Torres.



"Ojalá viniera Ángel Víctor Torres a hacerse la foto en el colegio y el ambulatorio de El Cotillo, en el instituto que urgentemente necesitan los vecinos del sur de la isla en La Lajita, en los centros de Salud de Caleta de Fuste y Corralejo II, en la base del helicóptero sanitario, o en las guarderías públicas que no tiene Fuerteventura", indicó Mario Cabrera.



Pero nada de eso va a ocurrir, porque el Gobierno canario tiene todos estos servicios paralizados. El verdadero interés que tiene el presidente Torres en Fuerteventura lo hemos visto hoy, con este vergonzoso tour propagandístico, politizado y disfrazado de institucional, reuniéndose solo con su partido, y sin invitar al gobierno insular, porque en el Cabildo gobierna Coalición Canaria - Asamblea Majorera. Esta formación ha participado en el impulso de todos los servicios visitados hoy, sin excepción, porque vienen desde la legislatura pasada.



Así que la triste realidad, es que en Fuerteventura, a Ángel Víctor Torres, ni se le conoce, ni se le espera.





A 29 de abril de 2022.