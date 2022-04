El Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Fuerteventura da luz verde a la propuesta de adjudicación del ‘’ y del edificio polivalente

,

La comisión de valoración de contratación del PTF propone para la ejecución de la obra del Canarias Stratorport for Haps a la UTE formada por Acciona Construcción S.A.- Lopesan- Asfalto y Construcciones S.A., que licita por un importe en torno a los 9 millones de euros.En cuanto al proyecto relativo a la construcción del edificio polivalente para actuaciones del programa Canarias Gel Innovation Program 2030, la empresa propuesta como adjudicataria es Acciona Construcción S.A. por un presupuesto que ronda los 8 millones de euros.Para el presidente del Cabildo y del Parque Tecnológico, Sergio Lloret López, “entramos en la recta final del proceso de adjudicación para poder iniciar estas dos grandes actuaciones estratégicas en el marco de la diversificación económica y de la innovación tecnológica en nuestra isla, lo que va a suponer una nueva fuente de generación de oportunidades a los jóvenes de nuestra isla”.En este sentido, el presidente resaltó que en apenas unos tres meses desde que el Pleno de la Corporación insular aprobó el pasado 21 de enero la declaración de interés insular del ‘Canarias Stratoport for Haps’el primero que se aprueba en Canarias con la nueva Ley del Suelo, “hemos licitado y estamos en la recta final para la adjudicación de estas dos grandes obras que esperamos puedan comenzar en un mes”.El consejero del área, Rayco León, manifestó que “entre las numerosas licitaciones que conlleva el proyecto ‘Canarias Stratoport for Haps’, estas son dos de las más importantes. Esto es un paso importante para ver materializada la parte física de un proyecto que constituye un elemento de innovación y diversificación económica”.Canarias Geo Innovation Program 2030,, y sus proyectos de desarrollo, cuentan con la cofinanciación además del Cabildo de Fuerteventura, de la Unión Europea a través de su Fondos FEDER y del Plan Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, derivado del fondo Next Generation UE, así como del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canarias de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.