El Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura celebra el mes de los libros con teatro, encuentros con autores y narración oral

ncuentros con autores, presentaciones de libros, espectáculos de narración oral y representaciones teatrales son algunas de las actividades organizadas por el Centro Bibliotecario Insular, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, para celebrar el Día del Libro, que se conmemora el 23 de abril. Del 18 al 23 de abril, la biblioteca acogerá una variada programación en la que el libro y la lectura se convierten en protagonistas.



En FuerteventuraEl presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, anima a la ciudadanía a participar en estos actos en los que el libro es el protagonista y a acercarse a los escaparates de la lectura.El consejero del área, Rayco León, ha recordado que la Consejería de Cultura programa a lo largo de todo el año “eventos relacionados con la literatura y el libro”, pero “este mes hemos preparado una programación especial con autores, teatro y programación infantil en torno al libro con el objetivo de seguir trabajando para aumentar el hábito lector a la vez que apoyando todo aquello que tiene que ver con la industria del libro y los agentes implicados en el sector”.La cita con los libros no puede olvidarse del ciclo literario “El escritor y tú”. La iniciativa regresa el miércoles, día 20, a partir de las 20.00 horas, al Centro Bibliotecario Insular. En esta ocasión, el protagonista es el escritor y periodista Manuel Jabois. El autor de ‘Miss Marte’ conversará con el periodista y articulista del diario El País Rafa Cabeleira.El ciclo literario, comisariado por el periodista Eloy Vera, cumple nueve años este 2022. Durante todo este tiempo, se ha convertido en uno de los referentes culturales y literarios de Canarias gracias a la presencia de más de una treintena de autores con nombres tan destacados de la literatura española como Almudena Grandes, Julio Llamazares, Ray Loriga, Sergio Ramírez, Maruja Torres, Eduardo Mendicutti, Juan José Millás, Manuel Vicent o Elvira Lindo.Un día más tarde, el 21 de abril, el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz José Jurado Morales presentará el libro ‘Soldados y padres. De guerra, memoria y poesía’, un ensayo con el que ha ganado el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021. Jurado estará acompañado por el historiador y articulista del Diario de Fuerteventura Juan Jesús Darias.Nueve poetas españoles han sido elegidos por el profesor José Jurado Morales para evocar en este ensayo la experiencia de los padres combatientes en la Guerra Civil a través de su obra literaria. El autor indaga en los recuerdos que los hijos guardan de sus padres y de los relatos que estos les contaron sobre sus vivencias en las trincheras de uno u otro bando.El libro habla de padres e hijos, de guerra y poesía, de España y sus escritores, a partir de los recuerdos familiares de Joan Margarit, Jane Durán, Jorge Urrutia, Jacobo Cortines, Miguel d’Ors, Pere Rovira, Andrés Trapiello, Antonio Jiménez Millán y Julio Llamazares. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en la Sala Josefina Pla del Centro Bibliotecario Insular.El 23 de abril, Día del Libro, el Centro Bibliotecario Insular abre sus puertas para convertirse en un gran teatro donde, de nuevo, el libro, la lectura y la biblioteca se convierten en protagonistas. El espectáculo, a cargo de la compañía canaria 2RC Teatro, cuenta cómo dos personajes a los que llamaremos Él y Ella, quienes se fugan de la biblioteca y en su fuga se encuentran con Infinito, un inquietante personaje que los anima a entrar de nuevo en el espacio de la biblioteca. Estos se resisten, no saben quiénes son, pero en la búsqueda de sí mismos se dejan, finalmente, guiar por tan extraño personaje.Para acceder a esta representación es necesario inscribirse en el correoo en el número de teléfono 928 344 683. Plazas limitadas. La representación teatral comenzará a las 20.00 horas.El Centro Bibliotecario Insular ha programado una serie de actividades dirigidas a los más pequeños del hogar con la finalidad de acercarlos al mundo del libro. En este sentido, ha organizado visitas de escolares a la biblioteca y sesiones de narración oral.Los próximos 18 y 21 de abril la narradora Gema Ge pondrá en escena “Caja de nubes”, un espectáculo de narración oral dirigido a escolares. Por su parte, el 19 de abril, Compañía Contando Ando & Co. Artes Escénicas representará, a partir de las 18.00 horas y dirigido al público familiar, el espectáculo “Cuando la ciudad duerme”. Será en la Sala Josefina Pla, del Centro Bibliotecario Insular. El montaje también llegará, en horario de mañana, a los escolares.