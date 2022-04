Contigo : Las zonas verdes de Puerto del Rosario han ido en retroceso

Hoy me quiero centrar en Puerto del Rosario y el objetivo de desarrollo sostenible número 15 con la vida relacionado y los ecosistemas terrestres, que trata de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Hoy me quiero centrar en Puerto del Rosario y el objetivo de desarrollo sostenible número 15 con la vida relacionado y los ecosistemas terrestres, que trata de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Han pasado 7 años desde este gran acuerdo, que como podemos ver ha servido de poco, sobretodo en nuestra capital. Hasta que no caigamos en la cuenta de que trabajar por el medioambiente es proteger la vida y la salud de las personas, poco se podría hacer.

Han pasado 7 años desde este gran acuerdo, que como podemos ver ha servido de poco, sobretodo en nuestra capital. Hasta que no caigamos en la cuenta de que trabajar por el medioambiente es proteger la vida y la salud de las personas, poco se podría hacer.