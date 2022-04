CC afirma que PSOE y sus socios pueden, pero no quieren modificar el contrato de emergencias para incorporar ya el helicóptero de Fuerteventura

El contrato se los permite, porque contempla claramente la posibilidad de aumentar el número de helicópteros, ampliando un 20% el coste del servicio. "El PSOE decide mirar al pasado, y echar culpas a gobiernos anteriores, cuando tienen la posibilidad, con el contrato en la mano, de modificar el servicio para traer ya mismo el helicóptero a Fuerteventura. Si no lo hacen, es porque no quieren", zanjó Mario Cabrera







Coalición Canaria – Asamblea Majorera lamenta el último comunicado del Partido Socialista en Fuerteventura, echando la culpa a gobiernos canarios anteriores para no poner el helicóptero medicalizado en Fuerteventura. El secretario insular de la formación, Mario Cabrera, lamentó que "el PSOE decida mirar al pasado, echar culpas a gobiernos anteriores, para cerrar el asunto".







"Esto no tiene fundamento, porque el mismo Partido Socialista sacó pecho por este servicio en la legislatura pasada", y porque "están contraviniendo lo que hemos aprobado todos los partidos, por segunda vez en el Parlamento, y por unanimidad, el pasado mes de marzo. Basta ya de lecturas políticas y reproches. Con el contrato en la mano, ustedes tienen la posibilidad de modificar el servicio, traer ya el helicóptero, y ayudar a salvar más vidas en Fuerteventura y en Lanzarote. Si no lo hacen, es porque no quieren", zanjó Mario Cabrera







El PSOE ha informado en nota de prensa que la empresa actualmente adjudicataria del servicio no lo prorrogará, y que el contrato no se puede modificar porque superaría el 20% legalmente permitido. Esto no es cierto, y además Coalición Canaria entiende es plegarse a la voluntad de un proveedor privado. Para demostrarlo, esta formación quiere mostrar públicamente lo que recogen, literalmente, tanto la Ley como el actual contrato de este servicio:







1. La Ley de Contratos del Sector público permite la modificación de un contrato en un porcentaje que no puede superar el 20%. Esta posibilidad está contemplada en los propios pliegos del expediente del servicio de helicópteros sanitarios en Canarias, el cual recoge que "el contrato, tal y como se recoge en la Disposición 17, podrá ser modificado en función de las necesidades del servicio". Y añade, en lo que se refiere a la Disposición 17, de OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, que "Se demandan, inicialmente, dos unidades funcionales (helicópteros) a contratar en régimen de exclusividad…", y que "no obstante, tanto la cuantía como la ubicación de los equipos humanos y materiales podrán ser modificadas o ampliadas según lo exija el interés público".







2. Por lo tanto, ampliar el número de helicópteros de 2 a 3 en un contrato a 6 años del que sólo queda por ejecutar un año y medio, supone un incremento en el coste total del contrato en un 12.5%, muy por debajo del 20% máximo que fija la Ley de Contratos.



3. Además, como indican los parlamentarios del PSOE, el hecho de que "el actual prestador del servicio haya comunicado su intención de no prorrogar la prestación de éste más allá de dicha fecha", no impide que la Administración (Gobierno de Canarias en este caso) si lo desea, pueda prorrogar el contrato más allá de la fecha indicada, sin más requisito que la comunicación del deseo de prorrogarlo, comunicándolo a la empresa adjudicataria con un mes de antelación de la fecha de finalización del contrato. A esa prórroga la empresa no puede negarse, aunque haya manifestado su deseo de no prorrogarlo. Por lo tanto, quien realmente debe manifestar que no desea prorrogar es el GOBIERNO DE CANARIAS, y de momento no se ha pronunciado al respecto.







En definitiva, es únicamente la falta de voluntad del PSOE y sus socios de Podemos, NC y ASG la que impide que el tercer helicóptero de soporte vital avanzado del Servicio Canario de la Salud, con base en Fuerteventura, se ponga ya en servicio.







Amnesia y mentiras del PSOE







Además de mentir descaradamente, el PSOE también recurre a la amnesia cuando afirman que "si no ha podido estar antes es precisamente porque en 2017, con CC en el Gobierno, no quisieron" dando a entender a la población que en 2017 cuando comienza a ejecutarse el contrato Coalición Canaria no quiso poner el helicóptero en Fuerteventura.







Deben haberse olvidado los parlamentarios del PSOE majorero de que el concurso del 'Servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicópteros de soporte vital avanzado' se publicó oficialmente en 2016, siendo consejero de Sanidad Jesús Morera, nombrado por los socialistas. Tan contentos estaban, que aún almacenan la noticia del 27 de julio de 2017 confirmatoria en su web oficial:











Quizás sea porque los parlamentarios que antes aplaudían a Morera, ahora no quieran recordar al que sin duda ha sido el Consejero de Sanidad más nefasto para Fuerteventura en Democracia.







Célebres son todavía en Fuerteventura las declaraciones del consejero socialista respecto al búnker de radioterapia, cuando decía que instalarlo en Fuerteventura era tanto despilfarro como el del aeropuerto de Castellón, con el aplauso incondicional de estos parlamentarios desmemoriados que ahora misteriosamente intentan defender que el búnker de radioterapia es logro suyo. https://fb.watch/c9Fc6UMN2n/