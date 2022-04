Ayuntamiento de Puerto del Rosario lanzará su propio evento de triatlón sin acceder a trámites de irregularidad que exige la empresa K3, organizadora del Ocean Lava

En Puerto del Rosario, a 21 de abril de 2022.-

Tras el comunicado emitido este pasado miércoles, 20 de abril, por parte de la empresa ‘K3 Servicios Deportivos Integrales’, organizadora del evento Ocean Lava Puerto del Rosario – Fuerteventura Triathlon, el Ayuntamiento capitalino sale en defensa tras las acusaciones emitidas por dicha empresa en las que se manifiesta la falta de compromiso por parte del consistorio con este evento, “cuando en todo momento y para todas las ediciones a celebrar, la prueba deportiva del Ocean Lava ha recibido el apoyo económico y toda la ayuda necesaria por parte de este Ayuntamiento y de su Concejalía de Deportes y Turismo”, pone de manifiesto la concejala responsable del área, Sonia Álamo.







Una vez examinado por el departamento de Contratación y de Deportes de esta Corporación la viabilidad legal de tramitar el evento del triatlón ‘OCEAN LAVA S.L.’ a través del procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y, una vez consultado el Informe 2/2020 de 23 de abril de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias sobre la Justificación de la Exclusividad, por el que se pronuncia expresamente acerca de esta cuestión, se llega a la conclusión de que no es posible su tramitación a través de este procedimiento por razones estrictamente legales.







Por todo lo anterior, y ante la voluntad de este Ayuntamiento de celebrar el evento deportivo en las fechas señaladas, el propio Ayuntamiento ofrece a la empresa organizadora del evento deportivo un contrato privado menor de patrocinio, cuya retribución se efectúa por el canon de utilización de la marca Ocean Lava Planet por un importe de 13.300 euros, IGIC incluido.







Todas las acusaciones de la empresa hacia el Ayuntamiento se derivan hacia el “supuesto incumplimiento del pago de los compromisos de patrocinio establecidos para el desarrollo de la prueba de triatlón en la capital de la isla, a sabiendas y teniendo bajo conocimiento que esta administración local no va a incurrir en irregularidades y en situaciones comprometidas que esta empresa exige al Ayuntamiento en relación a la adjudicación del nuevo contrato bajo las pretensiones exigidas por K3 y con unas herramientas y procedimientos a seguir que no corresponden en la realización de los trámites administrativos”.











Con lo cual, y por estos motivos mencionados con anterioridad, la concejala de Contratación, Peña Armas, anuncia que “se sacará a licitación la prestación del servicio para la puesta en marcha de un evento propio de triatlón en el municipio”.







Por su parte, la concejala de Deportes y de Turismo, Sonia Álamo, ha apuntado que “la empresa K3 Servicios Deportivos Integrales no tiene servicio de exclusividad con este Ayuntamiento para el desarrollo de este evento del Ocean Lava, con lo cual, y como se anuncia desde el área de Contratación, lanzaremos un evento propio municipal con la finalidad de que no se pierda una prueba deportiva de estas características, ni su esencia, y que los deportistas habituales que participan en la misma puedan seguir disfrutando de las mismas condiciones que tienen lugar en el Ocean Lava, sacando una nueva contratación pero siempre bajo unos términos legales que son los que nos amparan como administración pública, y no bajo los términos que exige una empresa como K3”.







En palabras del alcalde Juan Jiménez, “estamos muy orgullosos de anunciar que seguiremos teniendo un evento de triatlón propio que hará las delicias de los atletas de este tipo de pruebas deportivas, y todo ello dentro de un ámbito legal como se nos ampara desde la administración local. En todo momento hemos colaborado, apoyado y ayudado a aquellas empresas en el desarrollo de eventos deportivos en el municipio, pero dicha colaboración debe de ser recíproca para una buena celebración de los actos y actividades según lo establecido bajo el marco legal administrativo