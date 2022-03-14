Pleno municipal debate el martes 15 de Marzo los presupuestos del Ayuntamiento de Tuineje

Tuineje, 14 de marzo de 2022. Este martes se celebra, en sesión ordinaria, el pleno del Ayuntamiento de Tuineje en el que se debatirán las cuentas de la corporación para este año. El pleno, presidido por Esther Hernández, arrancará a las 9:00 horas. En la sesión se abordarán otros asuntos, incluidos en el orden del día: PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE LAS SIGUIENTES SESIONES: - SESION ORDINARIA DE 1 DE FEBRERO 2022 (EXPTE. N.º 2022-261) SEGUNDO.- APROBACION DE LA PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE MODIFICACION EN ORGANOS COLEGIADOS (EXPTE. N.º 2019-001547).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. TERCERO.- APROBACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO DE: “PLAYA DE TARAJALEJO, PLAYA DE GRAN TARAJAL, PLAYA DE LAS PLAYITAS Y PLAYA DE GINIGINAMAR” (EXPTE. N.º 2019-002430).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. CUARTO.- REVISION DE OFICIO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PLAYITAS: DECLARACION DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO E INICIO DE NUEVO PROCEDIMIENTO (EXPTE. Nº 2018-00849).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. QUINTO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE (EXPTE. N.º 2022-000663).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. SEXTO.- DACION DE CUENTA DEL INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. N.º 2022-1686 DE 25 DE FEBRERO DE 2022 (EXPTE. N.º 2022-000744) SEPTIMO.- DACION DE CUENTA DE LOS INFORMES DE TESORERIA DE MOROSIDAD Y PAGO MEDIO PROVEEDORES DEL TERCER TRIMESTRE 2021 Y DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 (EXPTE. N.º 2021-1385) OCTAVO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 118/2021 (27.ENERO.2022) HASTA EL N.º 475/2022 (9.MARZO.2022) NOVENO.- MOCION DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE IGUALDAD, CON R.E. Nº 2099/08.03.2022, CON MOTIVO DEL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (EXPTE. N º 2022-000921).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. DECIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO COALICIÓN CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2022-002105/08.03.2022, RELATIVA A EMITIR EN STREAMING Y COLGAR EN PORTAL DE TRANSPARENCIA LOS PLENOS (EXPTE. N.º 2022-000922).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. UNDECIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO COALICIÓN CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2022-002106/08.03.2022, RELATIVA A REFORZAR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS DEPENDIENTES (EXPTE. N.º 2022-000929).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. DUODECIMO.- PROPOSICION DEL GRUPO COALICIÓN CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2022-002107/08.03.2022, RELATIVA A ASFALTAR EL SOLAR EN GRAN TARAJAL, SITO EN LAS CALLES ATIS TIRMA, TINDAYA Y HIERRO -SOLAR D ELA ANTIGUA TENENCIA DE ALCALDIA- (EXPTE. N.º 2022-000930).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. DECIMOTERCERO.- PROPOSICION DEL GRUPO COALICIÓN CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2022-002108/08.03.2022, RELATIVA A DOTAR DE ASEOS PUBLICOS A LOS MERENDEROS DEL MUNICIPIO (EXPTE. N.º 2022-000931).- ACUERDOS QUE PROCEDAN. DECIMOCUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. DECIMOQUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. DECIMOSEXTO.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF), CON R.E. N.º 673/27.01.2022 (EXPTE. N.º 2021-001057) DECIMOSEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.