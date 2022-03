Fernando Enseñat denuncia el incremento disparatado en las listas de espera sanitarias de Fuerteventura en 2021

La lista de espera de intervenciones quirúrgicas, recoge ya a 1135 majoreros que esperan operarse de alguna patología, incrementándose desde la pandemia en 520 pacientes, el mayor incremento en valor absoluto de todas las islas no capitalinas.

“Es inadmisible que que hayamos terminado el 2021 con unas listas sanitarias desorbitadas, 1135 personas esperando operarse, más de 3000 esperando por una consulta con especialista o 577 en las pruebas diagnósticas, y que el Gobierno de Canarias no asuma la reducción de estas cifras como una prioridad”, afirma Enseñat.

