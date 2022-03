En Puerto del Rosario Alumnado del CEIP La Ampuyenta fomenta la tolerancia y el respeto a través de un manifiesto por el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial

·

Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se hace hincapié en la importancia de trabajar, desde edades tempranas, este tipo de sensibilidades en pro de la igualdad y la integración









En Puerto del Rosario, a 21 de marzo de 2022.-

Este lunes, día 21 de marzo, y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través del área de Prevención Social y Comunitaria dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales que dirige Yanira Domínguez, se ha querido conmemorar este día junto al alumnado del CEIP La Ampuyenta que elaboró un manifiesto para esta ocasión.





Los niños y niñas del centro rural, que habían realizado el manifiesto a través de dinámicas y juegos del mundo para expresar la importancia de ser tolerante, leyeron el manifiesto en presencia del alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, la propia concejala del área de Servicios Sociales, Yanira Domínguez, el concejal de Educación, Eduardo Tarquis, así como el profesorado y el equipo de Prevención Social y Comunitaria.







Para estos alumnos y alumnas, que hablaron en nombre de todos los niños y niñas del municipio, “la tolerancia es una virtud que fundamenta la no violencia y evita el conflicto. Es tener la capacidad de aceptar a otras personas que no son ni piensan como nosotros o que no tienen costumbres como las nuestras y que, sus valores, normas y estilos de vida, distan de lo que se suele aceptar como propio”.







Durante la lectura, apuntaron que la tolerancia es el respeto con igualdad sin distinciones de ningún tipo, “donde debemos aceptarnos a nosotros mismos y luego aceptar y respetar a todos los demás. En el trasfondo de la tolerancia, está el desarrollo de nuestra empatía y el respeto hacia los demás, dando lugar a un mundo más pacífico, reconociendo que todos somos singulares y distintos y que no nos podemos quedar en las diferencias sino en las similitudes como personas, ya que eso es lo que nos va a enriquecer como sociedad”, subrayaron.







Desde el Ayuntamiento se hace especial hincapié en la importancia de fomentar y trabajar este tipo de sensibilidades desde edades bien tempranas, y ahí los centros educativos realizan un papel fundamental, en pro de la igualdad, el respeto, la integración y la colaboración.