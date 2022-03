En Fuerteventura Éxito de participación en el programa ‘Perita et Doctrina’

Un total de 70 personas asisten a las clases del programa especial ‘Perita et Doctrina’ de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en Fuerteventura, que se inició el pasado 8 de marzo. Esta formación dirigida a personas mayores de 55 años es todo un éxito de participación, contando con la matriculación de más del 90 por ciento de plazas ofertadas.

‘Perita et Doctrina’ se desarrolla gracias al convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas, gestionado mediante la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, que dirige María Saavedra Hierro. A través de este acuerdo, el 75% del coste del diploma corre a cargo de la Corporación insular, que reduce el precio de la matrícula para el curso completo a 64 euros, con el objetivo de democratizar el acceso a la formación.

