El PSOE de Fuerteventura lamenta la “mentira y la hipocresía” de CC ante el compromiso del tercer helicóptero sanitario para la Isla

● Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista por Fuerteventura rechazan las críticas de los nacionalistas sobre el “retraso” del servicio aéreo para el transporte de urgencias, que entrará en funcionamiento en 2023, y les recuerdan que la modificación del contrato que solicitan es contrario a la ley. “El servicio no ha funcionado antes porque en 2017, con CC en el Gobierno, no quisieron”



● “Es una iniciativa socialista que CC quiere apadrinar para convertirla en un elemento de confrontación porque son incapaces de presentar propuesta alguna para la Isla. Nosotros seguimos trabajando para mejorar los servicios públicos de Fuerteventura”





Canarias, 29 de marzo de 2022. - Los diputados del Grupo Parlamentario por Fuerteventura, Iñaki Lavandera, Rosa Bella Cabrera y Pedro Sosa, lamentan la “mentira y la hipocresía” en la que aseguran que se ha instalado Coalición Canaria “cada vez que se produce una buena noticia para sus habitantes”, como es el anuncio del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre la incorporación de un tercer helicóptero sanitario con base en la Isla a partir del próximo año 2023 y que contribuirá a cubrir los traslados urgentes de Fuerteventura y Lanzarote con los hospitales de referencia en Gran Canaria.



Los diputados socialistas explican que este anuncio supondrá que en el próximo concurso, que se publicará este año, se incorporará un tercer helicóptero sanitario, y rechazan las críticas de los nacionalistas sobre el “retraso” de su puesta en funcionamiento y la solicitud de modificación de contrato que piden para ello.





En este sentido, aclaran que el contrato que regula en estos momentos este servicio fue suscrito el 7 de octubre de 2017 y su finalización está prevista para el 7 de octubre de 2023. “El actual prestador del servicio ha comunicado su intención de no prorrogar la prestación de éste más allá de dicha fecha, por lo que ni es posible ni legal un modificado del contrato como sugiere el diputado nacionalista Mario Cabrera, por superar el límite del 20% del presupuesto que marca la Ley de Contratos del sector público”.



Por este motivo, añaden que el contrato no entrará en servicio en 2025 porque no va a haber prórroga, “y si no ha podido estar antes es precisamente porque en 2017, con CC en el Gobierno, no quisieron”.



Los diputados del PSOE por Fuerteventura hacen hincapié en que se trata de una iniciativa que los socialistas llevaban en el programa electoral “después de escuchar a los profesionales sanitarios y estudiar su viabilidad. Una propuesta que llevamos al Parlamento de Canarias y que agradecemos que fuese apoyada por unanimidad, a pesar de que CC la quiera apadrinar para convertirla en un elemento de confrontación porque es incapaz de presentar propuesta alguna para la Isla”.



Para los diputados, “lo único” que ha hecho CC con respecto al tercer helicóptero sanitario es recordar la iniciativa socialista.



Fuerteventura, ejemplo de avances y mejoras sanitarias



También consideran que, después de “décadas de marginación de los gobiernos nacionalistas”, en las que los servicios públicos como la sanidad eran “su última preocupación” en Fuerteventura, se avanza “a un ritmo nunca antes conocido”, lo que ha supuesto “que desde otras islas se valoren los avances en los servicios sanitarios en la Isla y nos pongan como ejemplo de mejora”.



Entre estas mejoras incluyen la finalización de la ampliación del Hospital General de Fuerteventura; la mejora de los recursos en Atención Primaria; los servicios como Atención Temprana; logopedia en la zona sur y norte de la Isla; el búnker de radioterapia que está a punto de ponerse en marcha; la hemodinámica para el tratamiento de cardiopatías “que también será una realidad este año”; la ampliación de la plantilla de médicos y el resto de profesionales sanitarios en Atención Primaria y Hospitalaria; la especial atención a la salud mental con la apertura de la Unidad de Media Estancia, y la dotación del equipo de terapia asertiva comunitaria con psiquiatra, enfermería y auxiliar de enfermería y la ampliación de las camas UCI, entre muchas otras acciones que se han ido desarrollando esta legislatura.



Los diputados socialistas afirman que les “gustaría alegrarse” por alguna iniciativa que hayan propuesto desde CC, pero consideran “misión imposible” poder encontrar “alguna que haya hecho Mario Cabrera en sus casi ocho años como diputado”.