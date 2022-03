El PP exige el despliegue de la Policía Canaria en las islas no capitalinas

4 de marzo de 2022.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, exigió hoy al consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el despliegue de la Policía Canaria en las islas no capitalinas del archipiélago, “con una planificación que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada isla porque todos los canarios la financiamos, los de las islas capitalinas y no capitalinas, pero no todos contamos con sus servicios”.

“¿Es que acaso los ciudadanos de Lanzarote, La Gomera o La Palma no tienen los mismos derechos que los de Tenerife o Gran Canaria?”, cuestionó la diputada popular, al tiempo que indicó que “con esta diferenciación, el Gobierno de Canarias asume que los ciudadanos de las Islas no tienen los mismos derechos y que hay canarios de primera y de segunda”.





En este sentido explicó que “ayuntamientos de otras islas, aunque quieran un refuerzo de seguridad para sus fiestas patronales o celebraciones, no pueden asumir el coste medio que supone 100 euros por persona y día; porque instalaciones que son de su propiedad, y que usan otros cuerpos en momentos puntuales, no son óptimas para la Policía Canaria y porque no pueden asumir ese plus de seguridad al que realmente tienen derecho como canarios que son”.