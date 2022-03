El Cabildo recorre la isla de Fuerteventura informando a los deportistas de la nueva ordenanza de subvenciones

Con motivo de la aprobación de la Ordenanzas Específicas del Cabildo de Fuerteventura por el que se regula el Régimen General de Ayudas y Subvenciones para el Fomento del Deporte, la Consejería de Deportes y Caza, que dirige el consejero Claudio Gutiérrez Vera, realizará por todos los municipios de la Isla charlas informativas en las que se tratarán los aspectos más relevantes de las citadas ordenanzas. Las charlas están dirigidas a todas aquellas personas o entidades susceptibles de ser beneficiarios de las subvenciones que se convocarán para el presente año 2022.







El consejero Claudio Gutiérrez, señala que “este calendario de charlas es una acción que realizamos desde la consejería para poder acercar las novedades en materia de subvenciones a toda la isla, de forma que nadie se quede con preguntas acerca de las nuevas ayudas, o bien se quede sin poder solicitarlas por falta de información. Es una iniciativa novedosa, con la que pretendemos, como siempre, apoyar al deporte y todas aquellas personas que lo practican, ya sea de forma individual o en equipo”.







Las fechas y lugares de estas charlas, abiertas a todo el público en general, serán las siguientes: 21 de marzo a las 18:00, Escuela Náutica, sita en el Muelle Pesquero, 1, Morro Jable; 22 de marzo a las 18:00, Concejalía de Deportes, sita en la Urb. El Aceitún, s/n, Gran Tarajal; 23 de marzo a las 18:00 , Sociedad de Fomento y Recreo Unión de Antigua (casino de Antigua), sita c/ Virgen de Antigua, Antigua; 24 de marzo a las 18:00, Sala de Arte Juan Ismael, sita c/ Almirante Lallemand,30, Puerto del Rosario; 25 de marzo a las 18:00, Escuela Náutica, sita c/ Playa Cho León (Muelle de Corralejo), Corralejo.