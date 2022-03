El Cabildo pide la participación de los ayuntamientos de Fuerteventura en la próxima edición de FEAGA

Tanto para el presidente insular, Sergio Lloret López, como para el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, es necesario implicar a todas las administraciones locales en la recuperación de FEAGA, que se retoma de forma presencial en la Granja Agrícola Experimental de Pozo Negro.



Tras no desarrollarse en 2020 y una edición virtual en 2021, FEAGA vuelve en su formato original, mostrando una vez más lo mejor del producto local y el trabajo de los profesionales del campo majorero.



Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, “es una gran noticia que esta feria tan importante para el sector primario de nuestra isla pueda volver al formato original, porque así lo estaba demandando el sector, ya que FEAGA significa un lugar de encuentro no solo de los majoreros sino de todas las personas que vienen de fuera, y no cabe duda de que también supone un importante impulso a nuestra economía tan necesario en las circunstancias actuales”.



Según el consejero insular, David de Vera, como instituciones locales, los ayuntamientos han contribuido a la consolidación de FEAGA, poniendo en valor el producto local de cada uno de los municipios en los stands y actividades que se desarrollan en la feria. Por lo tanto, las administraciones deben unirse para recuperar esta gran cita anual del sector primario.



El consejero De Vera se reunió esta semana, además, con los representantes y trabajadores del sector primario, así como con las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS) de la Isla, para coordinar también su participación en la feria. Para el consejero insular, “esta gran cita anual del sector primario en Canarias cuenta con el entusiasmo de los trabajadores y trabajadoras del sector primario, que contarán nuevamente con una feria presencial, como herramienta esencial para la modernización y profesionalización del sector”.



Además, David de Vera ha mantenido reuniones con los responsables del centro IES Puerto del Rosario para planificar su participación en FEAGA. Este alumnado ofrecerá una actividad de showcooking gastronómico con productos de Fuerteventura, con muestras y degustaciones a lo largo de todas las jornadas de FEAGA. Todo ello, dentro de la línea de colaboración que mantiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca con el IES Puerto del Rosario, “dentro de un proyecto para despertar el interés y compromiso con el sector primario, evitar que se pierdan los valores culturales y favorecer el relevo generacional”.