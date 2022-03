El Cabildo de Fuerteventura recibe a los atletas Diego Darias y Eduardo Figueroa

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y los vicepresidentes primero, Lola García, y segundo, Claudio Gutiérrez, han recibido hoy en la Casa Palacio a los atletas Diego Darias y Eduardo Figueroa Morera, campeones de España de heptalón Sub 18 y Sub 20, respectivamente.



Diego Darias, natural de Puerto del Rosario, pertenece al equipo Maxoathlon Fuerteventura. El pasado fin de semana se alzó con la medalla de oro del campeonato de España Sub 18 en pista cubierta de atletismo celebrado en Valencia.