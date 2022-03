Ayuntamiento de La Oliva habilita dos puntos de recogida urgente de material para niños de Ucrania.

El Ayuntamiento apela a la solidaridad de los vecinos y les invita a hacer sus donaciones tanto en la Casa Consistorial situada en La Oliva (C/ Emilio Castellot, 2) como en la Tenencia de Alcaldía de Corralejo (C/ María Santana Figueroa) en horario de 9 a 14 horas y en la Sede de Protección Civil en Corralejo (C/ La Iglesia, 4)