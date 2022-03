AM-CC : Tuineje único municipio de Fuerteventura que no ha aprobado su Presupuesto para 2022.

El concejal de Economía y Hacienda se justifica diciendo que no tiene personal, pero la realidad es que no tiene previsión ni capacidad de gestión, porque ya le ocurrió lo mismo en 2020 y en 2021, cuando los presupuestos se aprobaron en febrero y en marzo, respectivamente.

Además, en noviembre aprobaron un contrato menor de 14.000 para el asesoramiento "en materia económica y presupuestaria". Así que una de dos, o están tirando el dinero, o el alcalde y el concejal no están haciendo la parte que les corresponde.

"Este retraso conlleva que las ayudas sociales, deportivas, etc., no lleguen en tiempo y forma, originando más incertidumbre entre los vecinos, colectivos y empresas. Las obras y la inversión, tan importantes para la dinamización económica del municipio, están paralizadas también", lamentó la portavoz de AM-CC en Tuineje, Candelaria Umpiérrez.

No se entiende como unos presupuestos donde más del 80 % de los gastos ya están comprometidos y donde el plan de ingresos y gastos no tendría ningún tipo de modificaciones fiscales sufra ese retraso, y eso que conocían las transferencias del estado desde noviembre.

Para Candelaria Umpiérrez y el resto de compañeros del grupo, resulta muy llamativo que la alcaldesa vaya diciendo que el Ayuntamiento va a asumir las obras que no haga el Cabildo, cuando ni siquiera puede tener a tiempo el documento más importante de la institución.

"Hemos registrado una serie de medidas para que se tengan en cuenta. Lo hicimos desde el mes de diciembre, así que esperamos que la alcaldesa y sus socios no nos digan que no han tenido tiempo para estudiarlas. Estamos trabajando en la oposición, haciendo aportaciones que luego puedan beneficiar al empleo y la economía del municipio. Nos gustaría que el grupo de gobierno hiciera lo mismo, aunque no tiene pinta ninguna de que vaya a ocurrir", declaró Candelaria Umpiérrez.