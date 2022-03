AM-CC : Presupuestos de Tuineje se debatirán sin la bajada de los impuestos que prometió la alcaldesa

A samblea Majorera - Coalición Canaria presentó desde el mes de diciembre propuestas económicas viables, entre ellos, bajar impuestos como el IBI, recogida de basura, terrazas o vehículos, un Plan de Ayuda a la Economía que el gobierno no ha querido leer.



Mañana se debaten los terceros presupuestos que elabora Esther Hernández incumpliendo su propia promesa electoral de bajar los impuestos. AM-CC ha presentado enmiendas para ayudar a pymes y autónomos, para redactar el Plan General, y para apoyar la lucha canaria



El Grupo de Asamblea Majorera - Coalición Canaria en Tuineje, a través de su portavoz, Candelaria Umpiérrez, lamenta que el grupo de gobierno municipal en el Ayuntamiento se haya retrasado cuatro meses en presentar un borrador de presupuestos que, además de llegar tarde y sin negociar con la oposición, se olvida un año más de bajar los impuestos, tal y como había prometido la alcaldesa en campaña electoral.



El Ayuntamiento de Tuineje vuelve a ser la última institución de Fuerteventura en aprobar sus cuentas, evidenciando la desastrosa gestión del grupo de gobierno, y especialmente de la alcaldesa Esther Hernández y el concejal de Economía, Francisco Artiles.



Este martes 15 de marzo se debaten los Presupuestos de 2022, lo que significa que no entrarán en hasta un mes más tarde, y por si fuera poco esta "pachorra", ni siquiera han sido capaces de tener en cuenta las propuestas de la oposición, como el Plan de Ayuda a la Economía Local de Tuineje, que presentó este grupo político el pasado 3 de diciembre 2021. Este documento incluía una bajada de impuestos para los ejercicios 2022 y 2023, del que se beneficiaría toda la población, que no aparecen en las cuentas que presenta la alcaldesa a debate.



Además, AM-CC también ha presentado oficialmente enmiendas al presupuesto, que nos tememos tampoco van a ser escuchadas. Estas propuestas son, ya que no quieren bajar los impuestos, una línea de ayudas directas a pequeñas y medianas empresas, con una partida de 100.000 euros, una partida nominada para ayudar al club de lucha Canaria Maxorata hasta alcanzar los 50.000 euros, y nominar una partida de 70.000 euros para iniciar la redacción del Plan General.



En relación a la bajada de impuestos, explicó Candelaria Umpiérrez, portavoz de Am-CC, "desde diciembre les propusimos suspender el cobro de ocupación de suelo por mesas y sillas de terrazas, así como la reducción de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. También hicimos la propuesta de suspender completamente la tasa de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos a empresas y PYMES del municipio. Y por último, hicimos la propuesta de una línea de subvenciones, ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas del municipio. Todas ellas propuestas que no han sido escuchadas".



La posible falta de ingresos en las arcas municipales por no cobrar parte de los impuestos y tasas, según entiende el grupo de AM-CC, se puede compensar con los remanentes de años anteriores, de los que aún quedan 10 millones de euros. Es un dinero que viene de nuestros impuestos, de todas las personas los que aquí vivimos. Con ese remanente, además, se pueden llevar a cabo obras y servicios municipales sin tener que ahogar a cada una de las vecinas y vecinos, pequeñas y medianas empresas y autónomos del Municipio de Tuineje.



Pero no, la alcaldesa Esther Hernández y su grupo de gobierno no han hecho caso a las propuestas que les hicimos desde Asamblea Majorera- Coalición Canaria.



Es al contrario, porque ya estando en la oposición, y cuando fue candidata, Esther Hernández no paraba de repetir que cuando llegara a ser alcaldesa bajaría los impuestos, al menos un 10 %. Ahora comprobamos claramente que eran solo promesas electorales, todo mentiras, porque estos ya son los terceros presupuestos que elabora, y vemos que ni siquiera se plantea una bajada de impuestos como el IBI, el de vehículos, o cualquier otra tasa que pueda ayudar a las familias, empresas y autónomos del municipio.



Al final, la alcaldesa y sus socios quedan retratados de nuevo. Y son los propios vecinos y vecinas los que ven claramente su ineficacia, ven cómo en lugar de buscar soluciones a los problemas del municipio, su gestión se reduce a enviar notas de prensa sobre proyectos ya iniciados, proyectos que no son del ayuntamiento, sino de otras administraciones, y proyectos imposibles que ella misma sabe, no van a llegar nunca. Y por si acaso, si algo sale mal, le echamos la culpa al Cabildo, como siempre.



Señora alcaldesa, deje ya hacerse fotos, y siéntese en el despacho a trabajar de una vez por todas. Esta no es la representación que se merece la ciudadanía de Tuineje.