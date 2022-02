El Cabildo de Fuerteventura pide a todas las fuerzas políticas e instituciones de la isla que se unan contra el expediente del hotel Tres Islas

“El tiempo corre en nuestra contra y tenemos que ser de nuevo contundentes ante el Gobierno de Canarias y ante el Estado porque han pasado los meses y no se ha resuelto nada, al contrario, todo sigue empeorando”, declaró el presidente del Cabildo.

Sergio Lloret reiteró a los trabajadores la “total disposición del Cabildo en lo que esté en nuestras manos” y como primera acción se comprometió a enviar sendos escritos a los ejecutivos autonómico y nacional “exigiendo que cuanto antes se apruebe el decreto de traspaso de competencias y se paralicen los expedientes, que no corresponde resolver al Ministerio porque son competencias del Gobierno de Canarias tal y como recoge el estatuto de autonomía”.

“Es de interés para Fuerteventura resolver esta situación cuanto antes, como se hizo con el expediente del Oliva Beach, y no es momento de posicionamientos políticos, y desde el respeto institucional creemos que no es el momento temporal, con la situación gravísima económica que tenemos y tratando de salir de la crisis sanitaria, seguir jugando son el sustento de tantas familias, por lo que pedimos al Gobierno de Canarias que no mire para otro lado”.







La vicepresidenta primera del Cabildo, Lola García, expresó también el apoyo de la institución a las familias afectadas. “Vamos a respaldar a los trabajadores y trabajadoras, así como los intereses de Fuerteventura. Por ello, exigimos al Estado que cese este proceso y al Gobierno de Canarias que asuma de una vez por todas sus competencias en materia de Costas”.