Cabildo de Fuerteventura inaugura el césped artificial del campo 1 del estadio Francisco Melián , nueva superficie cuenta con el sello de calidad de la FIFA Quality

Al acto asistieron también el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, la concejala de Deportes del municipio capitalino, Sonia María Álamo, y el concejal de Deportes de Ayuntamiento de La Oliva, Jerónimo Lozano.



El nuevo césped cuenta con la certificación del programa de calidad de la FIFA Quality, que garantiza la seguridad y durabilidad de los productos, superficie y tecnologías utilizadas, además de que se puede utilizar durante largo tiempo.



En palabras del presidente del Cabildo, Sergio Lloret, “es una actuación deseada y una buena noticia para Fuerteventura que, al margen de los inconvenientes para usuarios y familias, era muy necesaria para mejorar las instalaciones que ahora contarán con un césped artificial a la vanguardia de la tecnología del momento y con un claro compromiso ambiental”. El presidente añadió que ahora se continuarán “a marchas forzadas” las obras del campo de juego 2 “para que esté operativo en los próximos meses, cumpliendo así la apuesta firme del Cabildo por el deporte en general y la calidad de las instalaciones”.





Las obras de reposición del césped del estadio Francisco Melián se dividieron en dos fases que abarcan el campo 1 y el campo 2, con el fin de que mientras durasen los trabajos permaneciera en funcionamiento uno de los campos de juego.



El consejero de Deportes, Claudio Gutiérrez, manifestó que “en la jornada de hoy se estrena el césped del campo de juego 1 totalmente renovado y también se han renovado porterías, banquillos y una zona anexa para calentamiento”. El consejero añadió que una vez que concluya la misma actuación en el campo 2 “contaremos con unas instalaciones novedosas para los numerosos equipos de Puerto del Rosario que juegan en ellas y en la línea de mejorar las infraestructuras deportivas para los habitantes de la isla”.

El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, se congratuló también de estas instalaciones que, aunque son de titularidad del Cabildo, “complementan la oferta de la capital para los distintos equipos deportivos, que ahora podrán disfrutar de unas instalaciones envidiables”.



El sistema empleado para la instalación de la nueva superficie incluye una subbase elástica ejecutada in situ con un espesor de 25 milímetros sobre la que se coloca un césped que cumple con los requisitos del sello de calidad FIFA Quality, a base de lastrado de arena de sílice y relleno técnico de materiales de origen natural compuesto por pipas de aceituna triturada y corcho, que ayudan a regular la temperatura del campo.





Entre las ventajas de este sistema destaca que al finalizar el ciclo de vida útil del césped instalado no es necesario cambiar la subbase sobre la que se apoya, ya que esta no suele sufrir daños, con lo que supone un ahorro en el futuro. Además, la menor altura del césped (42-45 mm) y la menor cantidad de lastrado facilitan las tareas de mantenimiento.



El Cabildo ha invertido en este proyecto 897.939 euros. Las obras las ejecuta la empresa Obras y Pavimentos Especiales S.A. (OPSA) y están incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales (PICOS).